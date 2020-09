Sport

Schaun mer mal

Ligue 1: Irvin Cardona erzielt Volley-Traumtor gegen Brest



Es gibt Spieler, die würden hier einen Kopfball machen – und es gibt Irvin Cardona

«Zlatanesque» ist wohl das Wort, das dieses Tor am besten beschreibt. Es läuft schon die fünfte Minute der Nachspielzeit im Ligue-1-Spiel zwischen Dijon und Brest. Die Gäste aus Brest liegen mit 1:0 vorne, also hat Irvin Cardona nichts mehr zu verlieren, als Romain Perraud den Ball von der linken Seite hoch in die Mitte bringt.

In bester Captain-Tsubasa-Manier springt der 23-jährige Franzose hoch, segelt eine gefühlte Ewigkeit durch die Luft und hämmert den Ball dann Volley in die obere Ecke. So feiert Brest am Ende einen souveränen 2:0-Auswärtssieg. (abu)

