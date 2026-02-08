Nebel-1°
Olympia Mailand-Cortina: Alle Medaillengewinner und Schweizer Resultate

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Alle Olympia-Medaillengewinner und alle Schweizer Resultate

In 116 Entscheidungen geht es um Gold, Silber und Bronze. Wer abgeräumt hat und wie die Schweizer Teilnehmenden an den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 abgeschnitten haben.
08.02.2026, 08:5008.02.2026, 08:50

Der Medaillenspiegel

Samstag, 7. Februar

Snowboard, Männer, Big Air

Gold: Kira Kimura (JPN)
Silber: Ryoma Kimata (JPN)
Bronze: Yiming Su (CHN)

24. Jonas Hasler (SUI)

From left, silver medalist Japan&#039;s Ryoma Kimata, gold medalist Japan&#039;s Kira Kimura and bronze medalist China&#039;s Su Yiming take a selfie after the men&#039;s snowboarding big air finals a ...
Bild: keystone

Skispringen, Frauen, Normalschanze

Gold: Anna Odine Strøm (NOR)
Silber: Nika Prevc (SLO)
Bronze: Nozomi Maruyama (JPN)

28. Sina Arnet (SUI)

Gold medalist Anna Odine Stroem, of Norway, poses flanked by silver medalist Nika Prevc, of Slovenia, left, and bronze medalist Nozomi Maruyama, of Japan, on the podium of the ski jumping women&#039;s ...
Bild: keystone

Eisschnelllauf, Frauen, 3000 m

Gold: Francesca Lollobrigida (ITA)
Silber: Ragne Wiklund (NOR)
Bronze: Valérie Maltais (CAN)

11. Kaitlyn McGregor (SUI)

epa12713620 Gold medalist Francesca Lollobrigida (C), silver medalist Ragne Wiklund (L), and bronze medalist Valerie Maltais (R) pose on the medal-ceremony podium after the womens 3000 metres speed s ...
Bild: keystone

Langlauf, Frauen, 20 km Skiathlon

Gold: Frida Karlsson (SWE)
Silber: Ebba Andersson (SWE)
Bronze: Heidi Weng (NOR)

4. Nadja Kälin (SUI)
19. Marina Kälin (SUI)
25. Anja Weber (SUI)
46. Fabienne Alder (SUI)

Silver medalist Ebba Andersson of Sweden, gold medalist Frida Karlsson of Sweden and bronze medalist Heidi Weng of Norway, from left, pose together after the cross country skiing women&#039;s 10km + 1 ...
Bild: keystone
Medaille nur knapp verpasst: Nadja Kälin läuft sensationell auf den 4. Platz

Ski alpin, Abfahrt Männer

Gold: Franjo von Allmen (SUI)
Silber: Giovanni Franzoni (ITA)
Bronze: Dominik Paris (ITA)

4. Marco Odermatt (SUI)
5. Alexis Monney (SUI)
23. Stefan Rogentin (SUI)

Gold medalist Switzerland&#039;s Franjo von Allmen, center, poses next to silver medalist Italy&#039;s Giovanni Franzoni, left, and bronze medalist Italy&#039;s Dominik Paris, right, during the medal ...
Bild: keystone
Kommentar
Draufgänger Franjo von Allmen ist der perfekte Abfahrts-Olympiasieger
«Es ist schon scheisse!»: Marco Odermatt nach verpasster Abfahrts-Medaille enttäuscht

(sda)

Mehr Olympia:
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
