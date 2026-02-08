Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
Alle Olympia-Medaillengewinner und alle Schweizer Resultate
In 116 Entscheidungen geht es um Gold, Silber und Bronze. Wer abgeräumt hat und wie die Schweizer Teilnehmenden an den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 abgeschnitten haben.
Samstag, 7. Februar
Snowboard, Männer, Big Air
Gold: Kira Kimura (JPN)
Silber: Ryoma Kimata (JPN)
Bronze: Yiming Su (CHN)
24. Jonas Hasler (SUI)
Skispringen, Frauen, Normalschanze
Gold: Anna Odine Strøm (NOR)
Silber: Nika Prevc (SLO)
Bronze: Nozomi Maruyama (JPN)
28. Sina Arnet (SUI)
Eisschnelllauf, Frauen, 3000 m
Gold: Francesca Lollobrigida (ITA)
Silber: Ragne Wiklund (NOR)
Bronze: Valérie Maltais (CAN)
11. Kaitlyn McGregor (SUI)
Langlauf, Frauen, 20 km Skiathlon
Gold: Frida Karlsson (SWE)
Silber: Ebba Andersson (SWE)
Bronze: Heidi Weng (NOR)
4. Nadja Kälin (SUI)
19. Marina Kälin (SUI)
25. Anja Weber (SUI)
46. Fabienne Alder (SUI)
Ski alpin, Abfahrt Männer
Gold: Franjo von Allmen (SUI)
Silber: Giovanni Franzoni (ITA)
Bronze: Dominik Paris (ITA)
4. Marco Odermatt (SUI)
5. Alexis Monney (SUI)
23. Stefan Rogentin (SUI)
