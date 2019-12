Sport

Schaun mer mal

Darts-WM: Wenn aus Fallon Sherrock eine Alexandra Palace gemacht wird



Bild: AP

«Alexandra Palace» who? Wenn die grosse Sensation der Darts-WM plötzlich zur Halle wird

Dass an der Darts-WM neu auch Frauen gewinnen, daran müssen sich Fans und Beobachter erst noch gewöhnen. Auch an den Namen der Spielerin, die gerade für Furore sorgt: Fallon Sherrock.

Fallon Sherrock ist derzeit in aller Munde. Nur der deutschen «Tageszeitung» scheint ihr Name noch kein Begriff zu sein. Bei der Berichterstattung über die Sensation der Darts-WM hat sich dort nämlich ein kleiner, aber ziemlich peinlicher Fehler eingeschlichen. Zunächst berichtete die «TAZ», dass in London eine gewisse «Alexandra Palace» durchstarte. Anhänger der Sportart wissen natürlich, dass es sich dabei um den Namen der Austragungshalle handelt:

«Respekt. Erst 2 Spiele gewonnen und schon wurde der Veranstaltungsort nach ihr benannt», kommentierte ein User auf der Facebook-Seite der Zeitung spöttisch. Ein anderer freut sich schon auf ein kommendes Highlight: «Ich habe gehört, dass sie demnächst in Berlin gegen Olympia Stadion antreten wird.» Die Zeitung entschuldigte sich für das Versehen und korrigierte den Fehler umgehend.

Die Engländerin Fallon Sherrock schreibt derzeit an der Darts-WM in London Geschichte. Als erste Frau gewann die 25-Jährige ein Spiel. Und nach ihrem historischen Erfolg doppelte sie mit einem zweiten Erfolg über den als Nummer 11 gesetzten Österreicher Mensur Suljovic gleich nach. Sherrock steht auch nach Weihnachten noch im Tableau, am Freitag trifft sie in der dritten Runde auf ihren Landsmann Chris Dobey. (ram)

