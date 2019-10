Düdelingen – Karabach Agdam: Drohne mit provozierender Flagge überm Platz

Der ZSC-Schachzug, der den Titelkampf gegen den SCB entscheiden kann

Die ZSC Lions haben den finnischen Nationaltorhüter Joni Ortio verpflichtet. Ein Transfer-Schachzug, den eigentlich SCB-Sportchef Alex Chatelain hätte machen müssen.

«Gouverner, c'est prévoir», sagte der französische Verleger und Politiker Emile de Girardin schon vor bald 200 Jahren. Er meinte damit, regieren (und managen) bedeutet vorausschauen.

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger sass am letzten Samstag in Zug auf der Tribüne. Er sah, wie der SCB auch wegen miserabler Torhüterleistung verlor. Er sah, dass der finnische Verteidiger Miika Koivisto so schwach spielte, dass er, wenn er Schweizer wäre und Michael Kocher hiesse, von Kari Jalonen nicht mehr …