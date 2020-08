Unvergessen

Snooker-Star O'Sullivan verzichtet auf Maximum Break, «weil es zu wenig Geld dafür gibt»

15. Februar 2016: Snooker gilt ein Gentleman-Sport – aber Ronnie O'Sullivan juckt das wenig. Seit Jahren kratzt er am sauberen Image des Snookers, so wie an diesem Tag beim Welsh Open.

147 Punkte zu erreichen, ist für einen Snooker-Spieler das höchste der Gefühle. Es ist das Maximum Break, mehr gibt es in einem Frame nicht zu holen. Keinem Spieler in der Geschichte gelingt es so oft, die 147 Punkte zu holen wie Ronnie O'Sullivan. 15 Mal schafft «Rocket Ronnie» bislang in seiner Karriere ein Maximum Break.

An den Welsh Open in Cardiff bietet sich ihm im Februar 2016 beim 4:1-Sieg gegen Barry Pinches die Gelegenheit zum 14. Maximum Break seiner Karriere. Doch O'Sullivan nimmt die …