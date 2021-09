Bild: screenshot mfl

Koreaner zieht bei Freistoss aus 36 Metern einfach mal ab – und es kracht

Das nennt man dann wohl beste Murat-Yakin-Manier. Park Tae-soo, Verteidiger beim Sabah FC in der höchsten malaysischen Liga, tritt im Spiel gegen den Petaling Jaya City FC (1:1) zu einem Freistoss aus rund 35 Metern an. Der 31-jährige Routinier trifft den Ball perfekt und hämmert ihn wie Lattenunterkante ins Tor.

Park Tae-soo erzielt sein Traumtor. Video: streamja

Das Tor ist umso spezieller, weil der Sabah FC, seitdem er 2019 in die höchste Liga aufgestiegen ist, sportlich schwierige Zeiten durchmacht. In den letzten fünf Spielen hat die Mannschaft nur einen Treffer erzielt und deren 17 kassiert. Dafür ist dieses Tor von Park Tae-soo – also das zweite in den nun letzten sechs Spielen – absolut traumhaft. (abu)