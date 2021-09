Bis zu ihrer Verletzung war Noemy Ryhner in Schweden gut in Form. IMAGO / Bildbyran

Dank asiatischer Fotoagentur: Schweizer Hockeystar hat plötzlich Sneaker-Schlittschuhe

Die schwedische Hockeyszene lacht derzeit über Bilder der Schweizer Nationalspielerin Noemi Ryhner – allerdings nicht auf Kosten der Spielerin, sondern einer asiatischen Fotoagentur. Dieses Jahr von Lugano zu Luela gewechselt, schlägt sich die Zugerin derzeit mit einer Knieverletzung herum. Kreuz- und Innenband sind angerissen.

Um beim Teamfoto nicht umzuknicken und eine Verschlimmerung der Verletzung zu riskieren, trägt Ryhner beim Shooting der Teamfotos deshalb keine Schlittschuhe, sondern Sneakers. Der Klub bietet danach eine asiatische Fotoagentur, diesen Umstand zu korrigieren und der 21-Jährigen per Photoshop doch noch Schlittschuhe zu verpassen. Doch anscheinend wussten die Leute dort nicht, wie Schlittschuhe aussehen. Und deshalb steht Ryhner in den Teamfotos plötzlich auf Turnschuhen mit Kufen.

Lulea-Medienchef Robert Hedlund teilt die Bilder in den sozialen Medien und sorgt so für allgemeine Erheiterung. «Ich sass mit einigen Spielerinnen in der Garderobe und sah den Tweet. Wir mussten laut loslachen», sagt Ryhner gegenüber dem «Blick».

Bis sie sich selbst wieder Schlittschuhe umschnallen kann, geht es noch eine Weile. Ryhner rechnet mit einer Zwangspause von bis zu vier Monaten. Das ist aufgrund ihres guten Saisonstarts (3 Tore und 3 Assists in 3 Spielen) umso bitterer. (abu)