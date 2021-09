Zwei Spieler vom selben Klub – doch wer sind sie?

Erkennst du diese National-League-Spieler auch ohne Helm?

Die Saison in der National League ist seit einigen Wochen wieder in vollem Gange. Bis zu drei Mal in der Woche sehen die Fans die Spieler ihrer Lieblingsklubs in Vollmontur übers Eis flitzen. Doch deutlich weniger häufig sieht man die Spieler ohne Ausrüstung und vor allem ohne Helm.

Mit der vollen Haarpracht sichtbar sehen die Akteure plötzlich ganz anders aus. Erkennst du sie auch so?

Wichtig! So funktioniert es:

Wir zeigen dir ein Bild von einem Spieler der Schweizer National League. Du musst uns sagen, um welchen Spieler es sich handelt.

Es reicht, den Nachnamen des Spielers einzugeben.

Du musst deine Antwort mit Enter eingeben! Der grüne Button gibt dir nur den nächsten Hinweis.

Pro Frage hast du 5 Versuche, sie richtig zu beantworten.

Dir stehen auch zwei Hinweise zur Verfügung: der Klub des Spielers und die Position des Spielers.

Doch es gilt: Errätst du den Spieler ohne Tipps, gibt es für die richtige Antwort drei Punkte. Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt Abzug.

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

