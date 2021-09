Mit 22 Jahren: Draft-Pick der New Jersey Devils tritt zurück und wird Prank-Influencer

Nikita Popugayev dürfte den wenigsten Hockey-Fans ein Begriff sein. In seinem Scoutingbericht steht: «Popugayev ist talentiert am Puck und nützt seine Reichweite und Grösse, um Verteidiger im Direktduell zu schlagen.» Aus diesen Gründen, dürften die New Jersey Devils den heute 22-Jährigen 2017 in der vierten Runde an 98. Stelle gedraftet haben.

Doch die Hockey-Karriere von Popugayev verlief nicht so, wie er sich das wohl selbst erhofft hatte. In den letzten vier Jahren spielte er für elf verschiedene Teams und konnte sich nirgends durchsetzen. Das ging gar so weit, dass gemäss NHL-Journalist Corey Masisak selbst die New Jersey Devils irgendwann den Überblick verloren und nicht mehr wussten, wo der junge Russe gerade spielt.

Nun hat Nikita Popugayev im zarten Hockey-Alter von 22 Jahren offenbar genug. Am Montag verkündete er in einer Instagram-Story seinen Rücktritt. Er sei immer wieder gefragt worden, bei welchem Team er als nächstes unterschreibe. Davon habe er genug und er freue sich, nun etwas Neues auszuprobieren.

Statt auf Kufen möchte Popugayev neu im Internet unterwegs sein – als Prank-Influencer. Seine fast 23'000 Follower auf Instagram durften sogleich eine Kostprobe vom Humor des jungen Russen erleben: Für sein erstes Scherzvideo legte er nichts ahnenden Taxifahrern eine lebende Schlange ins Auto.

(abu)