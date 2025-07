Der schönste Moment des Abends: Nadine Riesen bringt die Schweiz in Führung. Bild: keystone

Nach dem Gipfelsturm der Absturz – eine Nati, zwei Gesichter

Es hätte der perfekte Auftakt zur Heim-EM werden können. Die Schweiz brillierte gegen Norwegen eine Halbzeit lang. Am Ende verlor sie in Basel 1:2, doch die Zuversicht bleibt.

Ralf Meile Folge mir

Was stand da alles auf dem Spiel. Es ging um viel mehr als nur drei Punkte. An dieser Heim-EM geht es für die Schweizer Fussballerinnen auch darum, dafür zu sorgen, dass ihr Sport in diesem Land weiter wachsen kann.

Ganz viel Druck also auf den Schultern der elf Spielerinnen vor der Schweizer Rekordkulisse von 34'063 Zuschauenden. Doch nicht die geringste Spur davon, dass dieser Druck lähmen könnte. Von der ersten Minute an zeigte die Schweiz ein hervorragendes Spiel.

Wurde es gefährlich, war meist Géraldine Reuteler involviert. Bild: keystone

Leidenschaftlich, engagiert, mutig, offensiv – mehr kann man von einem Fussballteam nicht verlangen. Es machte Spass, dieser Nati beim Kicken zuzusehen.

Den Auftritt mit Herz krönte Nadine Riesen nach einer knappen halben Stunde mit dem verdienten 1:0. Die St.Gallerin sprintete am linken Flügel mal für mal in Richtung Tor. Géraldine Reuteler war vorne überall anzutreffen. Riola Xhemaili band Verteidigerinnen an sich. Noelle Maritz setzte mit einem beherzten Tackling ein Ausrufezeichen. Lia Wälti dirigierte im Mittelfeld. Livia Peng hielt, was auf ihren Kasten kam.

Die Live-Highlights der Partie. Video: SRF

Dieser Auftritt kam in dieser Form praktisch aus dem Nichts. Die Equipe von Trainerin Pia Sundhage präsentierte sich in den vergangenen Monaten oft leblos, schien sich ihrem Schicksal uninspiriert zu ergeben. Doch just als es zählte, gelang es der Schwedin, ihr Team auf den Punkt so einzustellen, dass sehr vieles aufging.

Doch leider hatte auch dieses Fussballspiel zwei Halbzeiten. Und nach dem Seitenwechsel kam das favorisierte Norwegen besser ins Spiel – auch weil die Schweizerinnen dies zuliessen. Innert vier Minuten war alles zunichte gemacht, was vor der Pause aufgebaut worden war. Ein schlecht verteidigter Eckball und ein Eigentor sorgten für die Wende.

Im Land der Berge, die an dieser EM mit dem Motto «Summit of Emotions» («Gipfel der Emotionen») eine Rolle spielen, hatte eine norwegische Riesin das bessere Ende: Ada Hegerberg. Die ehemalige Weltfussballerin des Jahres und sechsfache Champions-League-Siegerin besass mit ihren 1,77 m bei ihrem Ausgleichstor die Lufthoheit und sie war es, vor der Julia Stierli bei ihrem Eigentor in Extremis klären musste.

Gross und sprungkräftig: Ada Hegerberg beim Ausgleichstreffer. Bild: keystone

Reuteler hatte in der Schlussphase eine goldene Möglichkeit, der Schweiz wenigstens einen Punkt zu sichern. Doch vor dem Tor versagten ihr die Nerven. Es wäre der verdiente Lohn gewesen.

Was blieb, war pure Enttäuschung – und trotz allem Zuversicht. An ihrer sackstarken ersten Halbzeit muss sich die Nati orientieren. Wenn sie erneut so spielen kann, dann kann sie gegen Island (Sonntag) und Finnland (Donnerstag) nachholen, was zum EM-Start noch nicht geklappt hat. Noch ist der Gipfel, die K.o.-Phase, in Sichtweite.