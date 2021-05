«Dumme Fragen stellen, das machen Sie gut» – Kölns Hector regt sich über Interviewer auf

Sport

Bundesliga: Kölns Hector regt sich über «dumme Fragen» im Interview auf



Am Mittwoch trafen der 1. FC Köln und Holstein Kiel im Hinspiel der Bundesliga-Relegation aufeinander. Die beiden Teams kämpfen um den letzten zu vergebenden Platz in der höchsten deutschen Spielklasse und wie so oft tat sich auch gestern der Bundesligist schwer. Der einzige Treffer gelang Kiels Simon Lorenz nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung. Kein Wunder war Jonas Hector nach dem Spiel nicht gerade in bester Stimmung.

Auch Jonas Hector erkennt die Intelligenz der Daznatoren - #KOEKSV ( Ach, Dazn und Danke für das Melden) pic.twitter.com/FAMVujDdJ1 — T o d d y l i n h o (@toddyta2devil) May 26, 2021

Auf die Aufforderung, Dampf abzulassen, reagierte Kölns Kapitän mit Unverständnis. Als er wenig später gefragt wurde, wie leer er sich nach diesem Spiel fühle, antwortete Hector: «Immer diese schei** Fragen. Das ist ja Ihr Job, dumme Fragen zu stellen. Das machen Sie gut.»

