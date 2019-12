Sport

Schaun mer mal

Hamilton fährt Rossis Motorrad und der «Dottore» lenkt ein Formel-1-Auto



bild: NextgenAutoVideos

Hamilton fährt Rossis Töff und der «Dottore» dessen Formel-1-Auto

Der eine wurde zuletzt drei Mal in Folge Formel-1-Weltmeister, der andere ist der wahrscheinlich populärste Töff-Rennfahrer der Geschichte. Doch für einmal waren Lewis Hamilton und Valentino Rossi im jeweils «falschen» Sport im Einsatz. In Valencia fuhr der Brite Hamilton auf zwei Rädern, während der Italiener Rossi in dessen Mercedes steigen konnte.

«Es war ein grosser Spass. Ich wollte, dass der Tag nie aufhört», sagte Rossi nach den Fahrten im Silberpfeil mit seiner gelben Startnummer 46. Vom Auto, von der Geschwindigkeit und von seinem Speed-Kollegen zeigte er sich beeindruckt. «Ich war schon vorher ein grosser Fan von Lewis, aber jetzt bin ich es noch etwas mehr.»

Hamilton sagte, er habe bei Rossis Fahrt an seine Anfänge in der Königsklasse des Automobilsports gedacht. «Es war toll, dass er das erleben durfte. Es hat mich an meine erste Fahrt in einem Formel-1-Wagen erinnert.» Der Engländer selber zeigte, dass er es auch auf zwei Rädern drauf hat. «Er war auf der Maschine brillant», lobte Rossi den sechsfachen Formel-1-Champion nach dessen Fahrt auf der Yamaha M1. (ram)

Abonniere unseren Newsletter