Jacob Trouba prügelt sich mit Gabriel Landeskog. bild: screenshot nhl

Jacob Trouba teilt Checks gegen den Kopf aus – und holt doppelten Gordie-Howe-Hattrick

Ein Eishockeyspieler erreicht einen Gordie-Howe-Hattrick, wenn er in einem Spiel ein Tor erzielt, einen Assist gibt und in einen Kampf verwickelt wird. Benannt ist er nach der Detroit-Red-Wings-Legende Gordie Howe, der in seiner Karriere über 1700 NHL-Spiele gemacht, dabei selbst aber nur zwei Gordie-Howe-Hattricks gesammelt hat.

Genau so viele hat Rangers-Verteidiger Jacob Trouba nun in zwei Spielen hintereinander geholt. In der Nacht auf gestern verzeichnete er ein Tor, einen Assist und eine Prügelei gegen die Chicago Blackhawks und in der Nacht auf heute das Gleiche gegen die Colorado Avalanche.

Die Bilanz der letzten zwei Spiele von Jacob Trouba. Bild: screenshot nhl.com

Troubas Tor und Assist gegen Chicago. Video: streamable

Troubas Tor und Assist gegen Colorado. Video: streamable

Gefeiert wird Trouba dafür höchstens von den eigenen Fans. Der Auslöser für den Kampf gegen die Chicago Blackhawks ist ein brutaler Check gegen den Kopf von Jujhar Khaira. Der kanadische Stürmer ist sofort nach dem Zusammenprall bewusstlos und schlägt mit dem Hinterkopf hart auf dem Eis auf. Khaira wird zwischenzeitlich ins Spital eingeliefert, das er mittlerweile wieder verlassen durfte. Er wird den «Hawks» aber noch längere Zeit fehlen. Eine Strafe für den Check oder nachträgliche Sanktionen gab es für Trouba nicht.

Der Check gegen Khaira und die darauffolgenden Scharmützel. Video: YouTube/SPORTSNET

Nichts für schwache Nerven: Der Check gegen Khaira in der Verlangsamung. Video: streamable

Beim Duell gegen Colorado ist Superstar Nathan MacKinnon das nächste Opfer Troubas. Auch hier trifft Trouba den Kopf seines Gegners und muss sich dafür bei Avalanche-Captain Gabriel Landeskog verantworten. Im Gegensatz zum Vorfall gegen die Blackhawks kann MacKinnon nach kurzer Pause weiterspielen. Auch hier gibt es keine Strafe für Trouba.

Troubas Check gegen MacKinnon und der Kampf gegen Landeskog. Video: YouTube/Timestamp Guy2.0

Das schönste Tor des Abends ging bereits zuvor auf das Konto von Nathan MacKinnon, der wenige Minuten vor dem Check von Trouba zu einem herrlichen Solo ansetzt und einhändig abschliesst. (abu)