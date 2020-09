Sport

Schaun mer mal

Noch besser als ein Grashüpfer auf dem Arm: Ein Papagei auf dem Kopf!



Bild: imago sportfotodienst

Erinnerst du dich an James Rodriguez und den Heugümper? Nichts gegen DAS hier

Die brasilianische Nationalspielerin Bruna Benites hat einen ganz besonderen Fan: Einen Papagei. Der Vogel landete während einer Übung plötzlich auf dem Kopf der Verteidigerin. «Bevor ihr mich fragt: Nein, ich habe nicht geweint», schreibt sie zu einem Foto, das die Szene festhält. Und sie fragt: «Wie gross sind die Chancen, dass ein Ara mitten im Training auf deinem Kopf landet?»

Dieses Video zeigt, wie ein Mitglied aus dem Trainerstab der Nationalmannschaft den blau-gelben Vogel mit einem Fussball vom Kopf weglockt. Schliesslich lässt sich dieser auf dem Tornetz nieder:

In einem weiteren Post schreibt Benites, dass der Ara im Team wohl bekannt sei. Er heisse Pelé, sei mit menschlicher Hilfe aufgezogen worden, aber ein freies Tier. «Er besucht oft unsere Trainings und beobachtet das Geschehen in der Regel vom Strafraum aus», so die 34-Jährige. Nun hat sich Pelé offenbar dazu entschieden, mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. (ram)

