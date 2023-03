Ski Freestyle: Noé Roth sichert sich Sieg im Gesamtweltcup

Bild: KEYSTONE

Ski Freestyle: Noé Roth gewinnt Gesamtweltcup und Pirmin Werner holt sich den Tagessieg

Mehr «Sport»

Schweizer Jubeltag in Kasachstan: Beim abschliessenden Aerials-Weltcup in Almaty sichert sich Weltmeister Noé Roth dank Rang 2 auch den Sieg im Gesamtweltcup. Der Tagessieg geht an Pirmin Werner.

Drei Wochen nach dem Titelgewinn an der WM in Bakuriani durfte Noé Roth seinen nächsten grossen Triumph feiern. Der Zuger, der vor dem sechsten und letzten Wettkampf der Saison nur um zwei Punkte hinter Dmitro Kotowski zurücklag, überholte den Ukrainer im Gesamtweltcup noch.

Kotowski, zuletzt beim Weltcup in St. Moritz siegreich, scheiterte in Almaty jedoch bereits in der Qualifikation für den Final der Top 12. Damit wusste Roth, dass ihm der 11. Platz für den Gesamtweltcup-Sieg ausreichen würde. Mit seinem fünften Podestplatz des Winters gelang dem 22-Jährigen das Unterfangen souverän.

1. Werner, 2. Roth – damit lautete das Klassement zum Ende der Saison gleich wie zu Beginn des Winters im finnischen Ruka. Werner, der 23-jährige Olympia-Vierte von Peking, stiess dank seines dritten Weltcupsiegs auch in der Gesamtwertung als Dritter noch in die Top 3 vor. In Almaty setzte er sich im Super-Final mit 123.00 Punkten deutlich vor seinem Landsmann durch.

Roth riskierte allerdings bei seinem finalen Sprung nicht mehr alles. Statt seines Paradesprungs mit drei Salti und fünf Schrauben zeigte der Baarer eine Schraube weniger und erhielt dafür 118.55 Punkte gutgeschrieben. (sda)