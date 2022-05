Zerbrochene Fenster, verschmierte Wände: YB-Fans sollen SBB-Extrazug demoliert haben

Ein Extrazug nach Bern wird völlig demoliert. Laut «Blick.ch» handelte es sich um frustrierte YB-Fans nach der Pleite gegen Lugano. Es laufen polizeiliche Abklärungen.

Am Sonntagnachmittag postet Marco Rüegger, Fachleiter Betriebssicherheit bei der SBB, ein Bild auf Twitter, das einen demolierten Zugwagen zeigt – einen ehemaligen EW4-Waggon. Seinen Angaben zufolge sollen Fussballfans die Schäden verursacht haben.

Gemäss «Blick.ch» soll es sich dabei um frustrierte BSC Young Boys Fans gehandelt haben, die sich von der 1:3-Niederlage gegen Lugano auf dem Heimweg befanden.

Bei der Ankunft des SBB-Extrazugs am Bahnhof in Bern sind die Waggons massivst beschädigt. Scheiben wurden eingeschlagen, Gummi-Abdichtungen herausgerissen und Sitzpolster aufgeschnitten oder mit Bier übergossen.

Für die Reinigung, so schreibt Rüegger auf Twitter, hätten die SBB-Mitarbeitenden die unbeschädigten Sitze abmontieren müssen.

«Sind mehrere Wagen in diesem Zustand. Sitze aufgeschlitzt oder versprayt usw. Alles was noch übrigblieb nun ausgebaut zum Neuaufbau.» Marco Rüegger twitter

Die Ermittlungen seien der Kantonspolizei Bern übergeben worden, schreibt «Blick.de». Dort liefen nun die entsprechenden Abklärungen. Erste Meldungen zu Sachbeschädigungen hätten die Polizei bereits erreicht, als der Zug noch unterwegs war. Die Polizei sei deshalb im Bahnhof Bern bereits bei der Ankunft der Fans entsprechend präsent gewesen.

Die Fans hätten den Zug ruhig verlassen und auch im Bahnhof sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen. Weitere Abklärungen bezüglich Sachschäden im und am Zug seien am Laufen. Ob es sich bei den Verursachenden wirklich um YB-Fans gehandelt hat, konnten weder Polizei noch die SBB am Sonntag bestätigen.

(adi)