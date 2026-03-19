Volle Tribünen in Crans-Montana, die Ski-WM wird tausende Fans ins Wallis locken. Bild: keystone

Ski-WM 2027 in Crans-Montana: Jetzt sind die Tickets für die Abfahrtsrennen online

Seit 10 Uhr sind Tickets in sämtlichen Kategorien für die nächstjährige Ski-Weltmeisterschaft online. Vom 1. bis zum 14. Februar messen sich die besten Athletinnen und Athleten des Skisports im Wallis.

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Nachdem bereits Mitte Februar erste Tickets für die Renntage Montag bis Donnerstag online gingen, folgt nun die zweite Vorverkaufsphase. Seit 10 Uhr können Karten für sämtliche Renntage gekauft werden und damit auch erstmals für die begehrte Frauen- und Herrenabfahrt am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Februar. Die Tickets werden direkt auf der Website der Ski-WM verkauft.

Vier verschiedene Kategorien

Neben einzelnen Tageskarten für die verschiedenen Disziplinen können ab sofort auch Wochentickets sowie ein WM-Pass für alle elf Tage gekauft werden. Dabei werden vier verschiedene Kategorien unterschieden, zwei Sektionen entlang der Piste, welche nur mit den Skiern oder dem Snowboard zu erreichen sind, und zwei Publikumstribünen, die zu Fuss erreicht werden können.

Die Preise variieren dabei je nach Renntag und Sektor, am günstigsten sind die Plätze entlang der Piste, wo Tickets für Erwachsene bereits ab 20 Franken exklusive des Skipasses erhältlich sind. (jul)



