Die Carolina Hurricanes holen im zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen die Philadelphia Flyers ein 0:2 auf. Auch dank Nikolaj Ehlers gewinnt das Heimteam 3:2 und führt in der Serie 2:0.



Nach gleich zwei Gegentreffern in der fünften Minute verkürzte der in der Schweiz aufgewachsene Ehlers auf 1:2. Beim Ausgleich in der 52. Minute gab der ehemalige Junior des EHC Biel den Assist. Damit rettete sich der Qualifikationssieger der Eastern Conference in die Verlängerung, in der der Kanadier Taylor Hall für die Entscheidung sorgte.



Im zweiten Spiel des Abends setzen sich die Vegas Golden Knights daheim mit 3:1 gegen die Anaheim Ducks durch, es war das erste Duell der Serie. Der Schweizer Goalie Akira Schmid stand beim Heimteam erneut nicht im Aufgebot. (nih/sda)