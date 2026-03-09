Robin Cuche holt an den Paralympics seine zweite Goldmedaille
Robin Cuche gewinnt an den Paralympics in Super G in der Kategorie Stehend erneut Gold. In Cortina d'Ampezzo holt der Neuenburger an seinen vierten Paralympics die zweite Goldmedaille, nachdem er am Samstag schon in der Abfahrt gewonnen hat. (sda)
Update folgt...
Mehr Sport:
- 23 Platzverweise: Massenschlägerei in Brasilien eskaliert komplett
- Odermatt muss um die Kugel im Riesenslalom zittern – grosse Spannung bei den Frauen
- Lindsey Vonn rast schon wieder durch ihr Haus – und äussert sich zu verpasster Kugel
- Ramon Zenhäusern könnte seinen Kaderplatz verlieren und denkt über Rücktritt nach