Paralympics 2026: Robin Cuche gewinnt Goldmedaille im Super G

Switzerland&#039;s Robin Cuche in action during the Mens Para Ski Alpin Super-G race at the 2026 Paralympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on Monday, March 3, 2026. (KEYSTONE/Claudio T ...
Robin Cuche hat sich am Montag im Super G an den Paralympics die Goldmedaille gesichert.Bild: keystone

Robin Cuche holt an den Paralympics seine zweite Goldmedaille

09.03.2026, 11:5609.03.2026, 11:56

Robin Cuche gewinnt an den Paralympics in Super G in der Kategorie Stehend erneut Gold. In Cortina d'Ampezzo holt der Neuenburger an seinen vierten Paralympics die zweite Goldmedaille, nachdem er am Samstag schon in der Abfahrt gewonnen hat. (sda)

Update folgt...

Die Fahrt von Robin Cuche.Video: SRF
Gold für Schweizer Robin Cuche in der Abfahrt
