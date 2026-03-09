Robin Cuche hat sich am Montag im Super G an den Paralympics die Goldmedaille gesichert. Bild: keystone

Robin Cuche holt an den Paralympics seine zweite Goldmedaille

Mehr «Sport»

Robin Cuche gewinnt an den Paralympics in Super G in der Kategorie Stehend erneut Gold. In Cortina d'Ampezzo holt der Neuenburger an seinen vierten Paralympics die zweite Goldmedaille, nachdem er am Samstag schon in der Abfahrt gewonnen hat. (sda)

Update folgt...