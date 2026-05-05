Migros kooperiert neu mit dem niederländischen Lieferdienst Just Eat. Bild: zvg

Migros baut Lieferangebot um – das ändert sich

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Migros passt ihren Online-Lieferdienst an: Liefertermine können ab dem 17. Mai nur noch bis zu neun Tage im Voraus gebucht werden. Bisher stand den Kundinnen und Kunden ein Zeitfenster von bis zu drei Wochen zur Verfügung.

Das Buchungssystem wird schrittweise verkleinert: Ab dem 6. Mai wird der Zeitraum täglich um einen Tag verkürzt – bis schliesslich nur noch neun Tage im Voraus gebucht werden kann. Grund für die Anpassung sei das neue Verteilzentrum in Regensdorf ZH.

Lieferungen bleiben weiterhin ab dem nächsten Tag möglich. Weiterhin gilt ein Mindestbestellwert von 99 Franken. Dafür werden keine Liefer- oder Zusatzkosten verrechnet.



Kooperation mit Just Eat

Neu kooperiert die Migros mit dem niederländischen Lieferdienst Just Eat. Seit dieser Woche sind in der Just-Eat-App über 10’000 Migros-Artikel verfügbar. Die Produkte werden innerhalb von maximal 60 Minuten direkt aus den Filialen bis vor die Haustür geliefert werden. Der Service ist bereits in rund 30 Schweizer Städten verfügbar.

Eine Recherche der NZZ am Sonntag wirft ein kritisches Licht auf die Arbeitsbedingungen bei Just Eat: Einige Kurierfahrten laufen über externe Subunternehmen. Dort seien die Bedingungen oft schlechter und die Löhne tiefer. Gewerkschaften fordern klarere Regeln sowie mehr Schutz für die Fahrerinnen und Fahrer.

Unterschied zu Coop

Trotz der Anpassung bleibt Migros flexibler als die Konkurrenz: Bei Coop können Liefertermine nur für die nächsten fünf Tage gewählt werden. Kostenlos geliefert wird erst ab einer Bestellung von 200 Franken. Einziger Vorteil: In vielen Filialen ist eine Lieferung noch am selben Tag möglich. (cst)

