«MVP interessiert gerade mich nicht, wir wollten Gold» – die Stimmen zur Finalniederlage

Im Moment haben wir nicht viele Gedanken. Es ist nicht das, was wir wollten. Es tut weh, wenn du so nahe dran bist und es am Ende nicht gelingt. Wir werden sehen, wie lange es braucht, bis wir uns über ein gutes Turnier freuen können. Aber in den nächsten Tagen wird das tief sitzen.

Andres Ambühl