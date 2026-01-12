Welcher Sport wo? Hier soll 2038 um Olympiamedaillen gekämpft werden
Das Projekt für die Olympischen Spiele 2038 basiert darauf, möglichst Wettkampfstätten zu benutzen, die schon auf höchster Ebene etabliert sind. So soll beispielsweise in Crans-Montana um die Ski-Medaillen gefahren werden, am Ort der Weltmeisterschaften 2027.
Auf diese Weise sollen Kosten und ökologische Auswirkungen minimiert werden, heisst es in der Mitteilung des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele 2038. Die Eröffnungsfeier soll in Lausanne stattfinden, wo das Internationale Olympische Komitee seinen Sitz hat. Für die Schlussfeier ist Bern vorgesehen.
Crans-Montana
- Ski Alpin
Genf
- Curling
- Eisschnelllauf
Lausanne
- Eiskunstlauf
- Short Track
Engelberg
- Skispringen
- Langlauf
- Nordische Kombination
Zürich
- Eishockey
Zug
- Eishockey
Lugano
- Eishockey
Lenzerheide
- Biathlon
St. Moritz
- Ski Freestyle
- Snowboard
- Bob
- Rodeln
- Skeleton
Die Schweizer Kandidatur wird getragen von den nationalen Wintersportverbänden, von Swiss Olympic und Swiss Paralympic. Die Winterspiele 2038 sollen gemäss ihrer gemeinsamen Vision den nationalen Zusammenhalt stärken und in Wirtschaft und Tourismus für internationale Strahlkraft sorgen. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden würden in einem der drei Cluster (Romandie, Zentralschweiz, Graubünden) untergebracht.
Vergabe für 2027 vorgesehen
Die Kandidatur verleihe nicht zuletzt dem Schweizer Sport einen «nie gesehenen Schub», der auch der breiten Bevölkerung zugutekomme, schreiben die Projektverantwortlichen. «Nichts hat eine vergleichbare Kraft wie der Fixstern einer grossen Sportveranstaltung, die einer ganzen Generation von Athletinnen und Athleten als Leuchtturm dient und die Menschen im ganzen Land – über den Sport hinaus – inspiriert», betont Ruth Metzler-Arnold, alt Bundesrätin und Präsidentin von Swiss Olympic.
Die Schweiz befindet sich mit dem IOC in einem «privilegierten Dialog», was bedeutet, dass sie aktuell das Vorrecht auf den Zuschlag hat. 2027 könnten die Winterspiele vergeben werden. (ram)