Olympia 2038 in der Schweiz: An diesen Orten sind Wettkämpfe geplant

Welcher Sport wo? Hier soll 2038 um Olympiamedaillen gekämpft werden

Swiss Olympic will die Olympischen Winterspiele 2038 in die Schweiz holen. Am Montagmorgen gaben die Projekt-Verantwortlichen bekannt, an welchen Orten die einzelnen Disziplinen ausgetragen werden sollen.
12.01.2026, 10:4512.01.2026, 11:08

Das Projekt für die Olympischen Spiele 2038 basiert darauf, möglichst Wettkampfstätten zu benutzen, die schon auf höchster Ebene etabliert sind. So soll beispielsweise in Crans-Montana um die Ski-Medaillen gefahren werden, am Ort der Weltmeisterschaften 2027.

Neue Informationen zur Schweizer-Kandidatur: Olympia soll im ganzen Land stattfinden

Auf diese Weise sollen Kosten und ökologische Auswirkungen minimiert werden, heisst es in der Mitteilung des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele 2038. Die Eröffnungsfeier soll in Lausanne stattfinden, wo das Internationale Olympische Komitee seinen Sitz hat. Für die Schlussfeier ist Bern vorgesehen.

Crans-Montana

  • Ski Alpin
Winner Franjo von Allmen of Switzerland, third placed Alexis Monney of Switzerland, and second placed Marco Odermatt of Switzerland, from left, celebrate in the finish area after the men&#039;s Downhi ...
Marco Odermatt in Crans-Montana. 2038 wird er 41 Jahre alt sein. Bild: keystone

Genf

  • Curling
  • Eisschnelllauf
A general view with the two teams in action, during the seventh and final leg of the ice hockey National League Swiss Championship final playoff game between Geneve-Servette HC and EHC Biel-Bienne at ...
Die Les-Vernets-Halle ist Heimat von Servette.Bild: keystone

Lausanne

  • Eiskunstlauf
  • Short Track
General view during the first leg of the National League Swiss Championship final playoff game between Lausanne HC, LHC, and ZSC Lions, ZSC, at the ice stadium Vaudoise Arena in Lausanne, Switzerland, ...
In der Vaudoise Arena sollen Eiskunstlauf-Medaillen vergeben werden.Bild: keystone

Engelberg

  • Skispringen
  • Langlauf
  • Nordische Kombination
Valentin Foubert of France soars through the air during the men&#039;s FIS Ski Jumping World Cup competition in Engelberg, Switzerland, Sunday, Dec. 21, 2025. (Philipp Schmidli/Keystone via AP) Switze ...
In der Zentralschweizer Bergwelt wird gesprungen und gelaufen.Bild: keystone

Zürich

  • Eishockey
Besucher verfolgen das Eishockeyspiel der National League zwischen den ZSC Lions und dem HC Fribourg-Gotteron am Dienstag, 18. Oktober 2022, in der Swiss Life Arena in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
In der Swiss Life Arena der ZSC Lions findet in diesem Mai die WM statt.Bild: keystone

Zug

  • Eishockey
General overview of the Bossard Arena during a ice hockey U18 World Championships semi finals match between Switzerland and Finland, at the ice stadium Bossard Arena in Zug, Switzerland, Saturday, Apr ...
In der Zuger Bossard-Arena soll 2038 olympisches Eishockey gespielt werden.Bild: KEYSTONE

Lugano

  • Eishockey
Lugano fans celebrate the victory, during the regular season of National League A (NLA) Swiss Championship 2025/26 between HC Lugano and HC Ambri Piotta at the ice stadium Corner Arena, Switzerland, N ...
Die Resega muss wohl vor den Spielen saniert werden – oder gibt es gar eine neue Halle?Bild: keystone

Lenzerheide

  • Biathlon
epa11915353 General view during the women&#039;s relay race at the IBU Biathlon World Championships, in Lenzerheide, Switzerland, 22 February 2025. EPA/GIAN EHRENZELLER
Die Biathleten sollen an den Ort zurückkehren, an dem sie 2025 ihre WM austrugen.Bild: keystone

St. Moritz

  • Ski Freestyle
  • Snowboard
  • Bob
  • Rodeln
  • Skeleton
Inola Blatty/Muswama Kambundji of Switzerland in action during the Women&#039;s 2-Bob World Cup, in St. Moritz, Switzerland, Sunday, Jan. 11, 2026. (Mayk Wendt/Keystone via AP) Switzerland World Cup B ...
2038 könnten wir ganz oft von Horseshoe, Sunny und Co. hören.Bild: keystone

Die Schweizer Kandidatur wird getragen von den nationalen Wintersportverbänden, von Swiss Olympic und Swiss Paralympic. Die Winterspiele 2038 sollen gemäss ihrer gemeinsamen Vision den nationalen Zusammenhalt stärken und in Wirtschaft und Tourismus für internationale Strahlkraft sorgen. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden würden in einem der drei Cluster (Romandie, Zentralschweiz, Graubünden) untergebracht.

Vergabe für 2027 vorgesehen

Die Kandidatur verleihe nicht zuletzt dem Schweizer Sport einen «nie gesehenen Schub», der auch der breiten Bevölkerung zugutekomme, schreiben die Projektverantwortlichen. «Nichts hat eine vergleichbare Kraft wie der Fixstern einer grossen Sportveranstaltung, die einer ganzen Generation von Athletinnen und Athleten als Leuchtturm dient und die Menschen im ganzen Land – über den Sport hinaus – inspiriert», betont Ruth Metzler-Arnold, alt Bundesrätin und Präsidentin von Swiss Olympic.

Bobfahrer verliert am Start alle drei (!) Anschieber

Die Schweiz befindet sich mit dem IOC in einem «privilegierten Dialog», was bedeutet, dass sie aktuell das Vorrecht auf den Zuschlag hat. 2027 könnten die Winterspiele vergeben werden. (ram)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
faebu11
12.01.2026 10:15registriert Oktober 2021
Ich verstehe jede:n, die/der gegen Olympia in der Schweiz ist. Die Argumente sind bekannt und nachvollziehbar.

ABER: wenn schon Olympische Spiele, dann genau so. Dezentral, in/auf bestehenden Anlagen und ohne Prestige-Neubauten.

Ich wünsche dem Verein viel Glück auf dem steinigen Weg.
3712
Melden
Zum Kommentar
avatar
Sergeant Pepper
12.01.2026 10:06registriert November 2018
Noch mehr Overtourism brauchen wir nicht.
4325
Melden
Zum Kommentar
avatar
Zaungast
12.01.2026 10:12registriert März 2014
Olympia in der Schweiz unter den momentanen IOC-Voraussetzungen? Nein danke, lassen wirs doch einfach bleiben!
216
Melden
Zum Kommentar
45
