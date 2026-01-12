Welcher Sport wo? Hier soll 2038 um Olympiamedaillen gekämpft werden

Swiss Olympic will die Olympischen Winterspiele 2038 in die Schweiz holen. Am Montagmorgen gaben die Projekt-Verantwortlichen bekannt, an welchen Orten die einzelnen Disziplinen ausgetragen werden sollen.

Das Projekt für die Olympischen Spiele 2038 basiert darauf, möglichst Wettkampfstätten zu benutzen, die schon auf höchster Ebene etabliert sind. So soll beispielsweise in Crans-Montana um die Ski-Medaillen gefahren werden, am Ort der Weltmeisterschaften 2027.

Auf diese Weise sollen Kosten und ökologische Auswirkungen minimiert werden, heisst es in der Mitteilung des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele 2038. Die Eröffnungsfeier soll in Lausanne stattfinden, wo das Internationale Olympische Komitee seinen Sitz hat. Für die Schlussfeier ist Bern vorgesehen.

Crans-Montana

Ski Alpin

Marco Odermatt in Crans-Montana. 2038 wird er 41 Jahre alt sein. Bild: keystone

Genf

Curling

Eisschnelllauf

Die Les-Vernets-Halle ist Heimat von Servette. Bild: keystone

Lausanne

Eiskunstlauf

Short Track

In der Vaudoise Arena sollen Eiskunstlauf-Medaillen vergeben werden. Bild: keystone

Engelberg

Skispringen

Langlauf

Nordische Kombination

In der Zentralschweizer Bergwelt wird gesprungen und gelaufen. Bild: keystone

Zürich

Eishockey

In der Swiss Life Arena der ZSC Lions findet in diesem Mai die WM statt. Bild: keystone

Zug

Eishockey

In der Zuger Bossard-Arena soll 2038 olympisches Eishockey gespielt werden. Bild: KEYSTONE

Lugano

Eishockey

Die Resega muss wohl vor den Spielen saniert werden – oder gibt es gar eine neue Halle? Bild: keystone

Lenzerheide

Biathlon

Die Biathleten sollen an den Ort zurückkehren, an dem sie 2025 ihre WM austrugen. Bild: keystone

St. Moritz

Ski Freestyle

Snowboard

Bob

Rodeln

Skeleton

2038 könnten wir ganz oft von Horseshoe, Sunny und Co. hören. Bild: keystone

Die Schweizer Kandidatur wird getragen von den nationalen Wintersportverbänden, von Swiss Olympic und Swiss Paralympic. Die Winterspiele 2038 sollen gemäss ihrer gemeinsamen Vision den nationalen Zusammenhalt stärken und in Wirtschaft und Tourismus für internationale Strahlkraft sorgen. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden würden in einem der drei Cluster (Romandie, Zentralschweiz, Graubünden) untergebracht.

Vergabe für 2027 vorgesehen

Die Kandidatur verleihe nicht zuletzt dem Schweizer Sport einen «nie gesehenen Schub», der auch der breiten Bevölkerung zugutekomme, schreiben die Projektverantwortlichen. «Nichts hat eine vergleichbare Kraft wie der Fixstern einer grossen Sportveranstaltung, die einer ganzen Generation von Athletinnen und Athleten als Leuchtturm dient und die Menschen im ganzen Land – über den Sport hinaus – inspiriert», betont Ruth Metzler-Arnold, alt Bundesrätin und Präsidentin von Swiss Olympic.

Die Schweiz befindet sich mit dem IOC in einem «privilegierten Dialog», was bedeutet, dass sie aktuell das Vorrecht auf den Zuschlag hat. 2027 könnten die Winterspiele vergeben werden. (ram)