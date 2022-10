Du willst kein Skirennen verpassen? Hier der Kalender zum Ski-Weltcup 2022/23

Endlich ist es wieder so weit: Die Ski-Saison startet! Das erste Rennen des Weltcups findet traditionsgemäss in Sölden statt. Am 22. Oktober beginnen die Frauen mit einem Riesenslalom. Damit du dir deine Termine vor dem Fernseher bis zum 12. März einplanen kannst, hier der komplette Ski-Weltcup-Kalender 2022/23:

22.-23. Oktober: Sölden

Die Rennen

22. Oktober: Riesenslalom der Frauen (ab 10:00 Uhr)

23. Oktober: Riesenslalom der Männer (ab 10:00 Uhr)

29.-30. Oktober: Zermatt-Cervinia

Der Ski-Weltcup besucht erstmals auch Zermatt. Bild: keystone

Die Rennen

29. Oktober: Abfahrt der Männer (ab 11:45 Uhr)

30. Oktober: Abfahrt der Männer (ab 11:45 Uhr)

5.-6. November: Zermatt-Cervinia

Die Rennen

5. November: Abfahrt der Frauen (ab 11:30 Uhr)

6. November: Abfahrt der Frauen (ab 11:30 Uhr)

12.-13. November: Lech

Die Rennen

12. November: Parallel der Frauen (ab 18:00 Uhr)

13. November: Parallel der Männer (ab 16:00 Uhr)

19.-20. November: Levi

Die Rennen

19. November: Slalom der Frauen (ab 10:00 Uhr)

20. November: Slalom der Frauen (ab 10:15 Uhr)

25.-27. November: Lake Louise

Die Rennen

25. November: Abfahrt der Männer (ab 20:30 Uhr)

26. November: Super-G der Männer (ab 20:30 Uhr)

27. November: Super-G der Männer (ab 20:30 Uhr)

26.-27. November: Kilington

Die Rennen

26. November: Riesenslalom der Frauen (ab 16:00 Uhr)

27. November: Slalom der Frauen (ab 16:15 Uhr)

2.-4. Dezember: Lake Louise

Die Rennen

2. Dezember: Abfahrt der Frauen (ab 20:00 Uhr)

3. Dezember: Abfahrt der Frauen (ab 20:30 Uhr)

4. Dezember: Super-G der Frauen (ab 19:00 Uhr)

2.-4. Dezember: Beaver Creek

Die Rennen

2. Dezember: Super-G der Männer (ab 18:15 Uhr)

3. Dezember: Abfahrt der Männer (ab 18:00 Uhr)

4. Dezember: Abfahrt der Männer (ab 18:00 Uhr)

10.-11. Dezember: Val d'Isere

Die Rennen

10. Dezember: Riesenslalom der Männer (ab 9:30 Uhr)

11. Dezember: Slalom der Männer (ab 9:30 Uhr)

10.-11. Dezember: Sestriere

Die Rennen

10. Dezember: Riesenslalom der Frauen (ab 10:30 Uhr)

11. Dezember: Slalom der Frauen (ab 10:30 Uhr)

16.-17. Dezember: Gröden

Die Rennen

16. Dezember: Super-G der Männer (ab 11:45 Uhr)

17. Dezember: Abfahrt der Männer (ab 11:45 Uhr)

16.-18. Dezember: St. Moritz

Corinne Suter während dem Super-G in St. Moritz von 2021. Bild: keystone

Die Rennen

16. Dezember: Abfahrt der Frauen (ab 10:30 Uhr)

17. Dezember: Abfahrt der Frauen (ab 10:30 Uhr)

18. Dezember: Super-G der Frauen (ab 11:30 Uhr)

18.-19. Dezember: Alta Badia

Die Rennen

18. Dezember: Riesenslalom der Männer (ab 10:00 Uhr)

19. Dezember: Riesenslalom der Männer (ab 10:00 Uhr)

22. Dezember: Madonna di Campiglio

Die Rennen

22. Dezember: Slalom der Männer (ab 17:45 Uhr)

28.-29. Dezember: Bormio

Die Rennen

28. Dezember: Abfahrt der Männer (ab 11:30 Uhr)

29. Dezember: Super-G der Männer (ab 11:30 Uhr)

28.-29. Dezember: Semmering

Die Rennen

28. Dezember: Riesenslalom der Frauen (ab 10:00 Uhr)

29. Dezember: Slalom der Frauen (ab 15:00 Uhr)

2023

Auch im neuen Jahr werden weitere Rennen des Ski-Weltcups ausgetragen. Bild: IMAGO / Sammy Minkoff

4. Januar: Garmisch-Partenkirchen

Die Rennen

4. Januar: Slalom der Männer (ab 15:40 Uhr)

4.-5. Januar: Zagreb

Die Rennen

4. Januar: Slalom der Frauen (ab 12:30 Uhr)

5. Januar: Slalom der Frauen (ab 15:00 Uhr)

7.-8. Januar: Adelboden

Die Rennen

7. Januar: Riesenslalom der Männer (ab 10:30 Uhr)

8. Januar: Slalom der Männer (ab 10:30 Uhr)

7.-8. Januar: Kranjska Gora

Die Rennen

7. Januar: Riesenslalom der Frauen (ab 9:30 Uhr)

8. Januar: Riesenslalom der Frauen (ab 9:30 Uhr)

10. Januar: Flachau

Die Rennen

10. Januar: Slalom der Frauen (ab 18:00 Uhr)

13.-15. Januar: Wengen

Die Rennen

13. Januar: Super-G der Männer (ab 12:30 Uhr)

14. Januar: Abfahrt der Männer (ab 12:30 Uhr)

15. Januar: Slalom der Männer (ab 10:15 Uhr)

14.-15. Januar: St. Anton

Die Rennen

14. Januar: Abfahrt der Frauen (ab 11:00 Uhr)

15. Januar: Super-G der Frauen (ab 11:30 Uhr)

20.-22. Januar: Cortina d'Ampezzo

Die Rennen

20. Januar: Super-G der Frauen (ab 10:15 Uhr)

21. Januar: Abfahrt der Frauen (ab 10:00 Uhr)

22. Januar: Super-G der Frauen (ab 11:30 Uhr)

20.-22. Januar: Kitzbühel

Die Rennen

20. Januar: Abfahrt der Männer (ab 11:30 Uhr)

21. Januar: Abfahrt der Männer (ab 11:30 Uhr)

22. Januar: Slalom der Männer (ab 10:30 Uhr)

24. Januar: Kronplatz

Die Rennen

24. Januar: Riesenslalom der Frauen (ab 10:30 Uhr)

28.-29. Januar: Garmisch-Partenkirchen

Die Rennen

28. Januar: Abfahrt der Männer (ab 11:30 Uhr)

29. Januar: Riesenslalom der Männer (ab 10:15 Uhr)

28.-29. Januar: Spindlermühle

Die Rennen

28. Januar: Riesenslalom der Frauen (ab 9:30 Uhr)

29. Januar: Slalom der Frauen (ab 9:15 Uhr)

4. Februar: Chamonix

Die Rennen

4. Februar: Slalom der Männer (ab 9:30 Uhr)

25.-26. Februar: Crans Montana

Die Rennen

25. Februar: Abfahrt der Frauen (ab 11:00 Uhr)

26. Februar: Super-G der Frauen (ab 11:00 Uhr)

25.-26. Februar: Palisades Tahoe

Die Rennen

25. Februar: Riesenslalom der Männer (ab 19:00 Uhr)

26. Februar: Slalom der Männer (ab 19:00 Uhr)

3.-5. März: Kvitfjell

Die Rennen

3. März: Super-G der Frauen (ab 10:30 Uhr)

4. März: Abfahrt der Frauen (ab 11:00 Uhr)

5. März: Super-G der Frauen (ab 10:30 Uhr)

3.-5. März: Aspen

Die Rennen

3. März: Abfahrt der Männer (ab Uhr)

4. März: Abfahrt der Männer (ab Uhr)

5. März: Super-G der Männer (ab Uhr)

10.-11. März: Åre

Die Rennen

10. März: Riesenslalom der Frauen (ab 10:00 Uhr)

11. März: Slalom der Frauen (ab 10:30 Uhr)

11.-12. März: Kranjska Gora

Die Rennen