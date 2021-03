Sport

Ski

Ski alpin: Wendy Holdener fährt bei erstem Liensberger-Sieg aufs Podest



Frauen-Slalom in Are, Endstand 1. Kathrina Liensberger (AUT) 1:47.93

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0.72

3. Wendy Holdener (SUI) +1.65 8. Petra Vlhova (SVK) +2.71 13. Michelle Gisin (SUI) +3.13 18. Camille Rast (SUI) +3.35

Bild: keystone

Holdener steht bei Liensberger-Sieg auf dem Podest – Vlhova fährt von Rang 27 auf Platz 8

Katharina Liensberger feiert ihren ersten Weltcupsieg. Die Weltmeisterin gewinnt den zweiten Slalom in Are klar vor Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener. Sie sichert den Österreicherinnen damit den ersten Saisonsieg.

Mikaela Shiffrin verpasste an ihrem 26. Geburtstag zwar ihren 46. Weltcup-Sieg im Slalom. Weil Petra Vlhova im ersten Lauf strauchelte, war es für die Amerikanerin ein wertvoller 2. Platz. Ihr Rückstand in der Slalom-Wertung auf die Slowakin vor dem Weltcup-Finale in Lenzerheide schmolz auf 37 Punkte.

Der Kampf um die kleine Kugel: tabelle: srf

Der Kampf um die grosse Kugel: tabelle: srf

Mit Bestzeit im zweiten Lauf und dem 8. Schlussrang hielt Vlhova den Schaden nach einem Beinahe-Sturz am Morgen einigermassen in Grenzen. Die Slowakin war nach dem halben Pensum nur an 27. Stelle gelegen.

Video: SRF

Wendy Holdener rückte im zweiten Lauf auf Kosten der Deutschen Lena Dürr vom 4. Platz auf das Podest. Für die Schwyzerin ist es der dritte Podestplatz aus den letzten vier Slaloms. Michelle Gisin musste sich mit Platz 13 begnügen, Camille Rast wurde 18.

Video: SRF

Wegen des positiven Corona-Tests von Mélanie Meillard musste das auf drei Fahrerinnen geschrumpfte Schweizer Slalomteam zwischenzeitlich um einen Start am Samstag bangen. Erst nach Ablieferung negativer Antigen-Tests in den frühen Morgenstunden hatten Holdener und Co. grünes Licht. Meillard, die am Vortag den zweiten Lauf verpasst hatte, befindet sich derweil mit leichten Erkältungssymptomen in Isolation. (pre/sda)

