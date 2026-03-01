wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Suter beendet den Super-G auf dem vierten Platz – Goggia gewinnt

Super-G der Frauen, Soldeu
1. Sofia Goggia (ITA) 1:25,95.
2. Emma Aicher (GER) +0,24.
3. Kajsa Lie (NOR) +0,31.
4. Corinne Suter (SUI) +0,60.
5. Laura Pirovano (ITA) +0,77.

Ferner:
8. Federica Brignone (ITA) +0,99
15. Malorie Blanc (SUI) +2,15.
23. Stefanie Grob (SUI) 2,58.
Switzerland&#039;s Corinne Suter speeds down the course during a women&#039;s World Cup super-G race, in Soldeu, Andorra, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti) Corinne Suter
Corinne Suter landet knapp neben dem Podest.Bild: keystone

Corinne Suter verpasst das Podest ganz knapp – Goggia gewinnt den Super-G vor Aicher

Sofia Goggia gewinnt in Soldeu ihr 28. Weltcuprennen. Die Italienerin setzt sich beim zweiten Super-G vor Emma Aicher und Kajsa Lie durch. Corinne Suter verpasst das Podest als Vierte knapp.
01.03.2026, 09:1501.03.2026, 12:08

Suter, die am Freitag die Abfahrt in den andorranischen Pyrenäen gewann und am Samstag im ersten Super-G als Dritte auf das Podest stieg, stellte ihre tolle Form einmal mehr unter Beweis. Wie schon am Samstag eröffnete die Schwyzerin das Rennen. Und wiederum nutzte sie den Vorteil der tiefen Startnummer bei aufgeweichter und gesalzener Piste. Zur dritten Top-3-Klassierung innerhalb von 72 Stunden fehlten ihr 29 Hundertstel.

Die Fahrt von Corinne Suter.Video: SRF
Ich bin sehr zufrieden mit den letzten drei Rennen. Es hat mega Spass gemacht, auch das Rennen heute zu eröffnen. Im oberen Teil verlor ich heute überraschend viel Zeit.
Corinne Suter im SRF-Interview.

Die anderen Schweizerinnen konnten nicht mit der Spitze mithalten. Mit Malorie Blanc (15.) und Stefanie Grob (23.) klassierten sich lediglich zwei weitere Athletinnen von Swiss-Ski in den Punkterängen.

Der Sieg ging an Sofia Goggia. Am Vortag «nur» auf Platz 6, feierte sie am Sonntag ihren zweiten Saisonsieg im Super-G, den insgesamt neunten ihrer Karriere in dieser Disziplin. Den Grundstein legte die 33-Jährige im Steilhang, wo lediglich Olympiasiegerin und Landsfrau Federica Brignone (8.) mit ihr mithalten konnte. Im Ziel distanzierte sie Emma Aicher um 24 Hundertstel.

Die Fahrt von Sofia Goggia.Video: SRF

Die Siegerin vom Samstag vergab den Doppel-Triumph in eben jenem Steilhang, wo sie gegenüber Goggia rund sechs Zehntel einbüsste. Lie zeigte in Soldeu einen Steigerungslauf. Nach den Plätzen 7 und 5 an den Vortagen fuhr sie ihren zehnten Podestplatz im Weltcup heraus, den ersten in dieser Saison im Super-G.

Einen Rückschlag im Kugelkampf erlitt Alice Robinson. Die Neuseeländerin, die am Samstag mit Platz 2 Druck auf Goggia machte, klassierte sich lediglich im 7. Rang und dürfte bei noch zwei ausstehenden Rennen und einem Rückstand von 84 Punkten das Nachsehen gegenüber der Italienerin haben. Aicher im 3. Rang hat bereits eine Hypothek von 116 Punkten. (riz/sda)

Liveticker
Kann der Super-G in Garmisch stattfinden? Frühestens um 12.45 Uhr wird das Rennen beginnen

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 13
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
    quelle: keystone / peter schneider
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    2 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    2
    Winterthur gelingt nach 0:2 noch die grosse Cup-Sensation gegen YB
    1. März 2017: Bevor die Young Boys zu ihrer Serie mit vier Meistertiteln ansetzen, müssen sie noch einmal untendurch. Im Schweizer Cup bleibt YB zuhause am Zweitletzten der Challenge League hängen. Für den späteren Meistertrainer Adi Hütter wird die Luft dünn.
    Es sind harte Jahre, die die Fans der Young Boys durchmachen müssen. Ab und zu kommen sie einem Titelgewinn zwar nahe, aber klappen tut es nie. Für lange Zeit bleibt der Cupsieg 1987 der letzte grosse Erfolg.
    Zur Story