Wieviel Preisgeld die Ski-Stars im Winter 2019/20 schon kassiert haben



Bild: KEYSTONE

Zwei Frauen an der Spitze – was die Ski-Stars in diesem Winter schon verdient haben

Bald ist Halbzeit im Ski-Weltcup, der am Wochenende mit den Männer-Rennen am Lauberhorn einen seiner Höhepunkte erlebt. In Kombination (Freitag), Abfahrt (Samstag) und Slalom (Sonntag) werden in Wengen jeweils 120'000 Franken Preisgeld ausgeschüttet.

Den Löwenanteil streichen dabei natürlich jene ein, die aufs Podest fahren. Der Schweizer Speedspezialist Nils Mani beispielsweise verdiente in diesem Winter erst 525 Franken (für Platz 29 in Beaver Creek). 25 Athleten haben in diesem Winter bereits mehr als 50'000 Franken Preisgeld eingefahren:

Rasmus Windingstad 🇳🇴

50'875.– Fr. Bild: AP

Tommy Ford 🇺🇸

53'850.– Fr. Bild: AP

Marco Odermatt 🇨🇭

56'350.– Fr. Bild: KEYSTONE

Nicole Schmidhofer 🇦🇹

58'700.– Fr. Bild: AP

Ester Ledecka 🇨🇿

58'900.– Fr. Bild: AP

Thomas Dressen 🇩🇪

60'500.– Fr. Bild: EPA

Sofia Goggia 🇮🇹

62'325.– Fr. Bild: KEYSTONE

Viktoria Rebensburg 🇩🇪

67'850.– Fr. Bild: AP

Wendy Holdener 🇨🇭

72'750.– Fr. Bild: EPA

Clement Noël 🇫🇷

75'000.– Fr. Bild: EPA

Zan Kranjec 🇸🇮

75'125.– Fr. Bild: KEYSTONE

Vincent Kriechmayr 🇦🇹

76'000.– Fr. Bild: EPA

Anna Swenn Larsson 🇸🇪

79'630.14 Fr. Bild: EPA

Matthias Mayer 🇦🇹

79'750.– Fr. Bild: AP

Marta Bassino 🇮🇹

81'500.– Fr. Bild: AP

Aleksander Aamodt Kilde 🇳🇴

82'050.– Fr. Bild: EPA

Corinne Suter 🇨🇭

83'133.33 Fr. Bild: EPA

Beat Feuz 🇨🇭

93'500.– Fr. Bild: AP

Daniel Yule 🇨🇭

102'650.– Fr. Bild: KEYSTONE

Dominik Paris 🇮🇹

132'450.– Fr. Bild: AP

Federica Brignone 🇮🇹

151'550.– Fr. Bild: AP

Alexis Pinturault 🇫🇷

152'250.– Fr. Bild: EPA

Henrik Kristoffersen 🇳🇴

169'625.– Fr. Bild: AP

Petra Vlhova 🇸🇰

223'516.90 Fr. Bild: EPA

Mikaela Shiffrin 🇺🇸

285'836.75 Fr. Bild: AP

