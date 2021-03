Sport

Liveticker: Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora



Bild: keystone

Meillard führt nach dem ersten Lauf vor Pinturault – Odermatt lauert

Die Schweizer überzeugen im ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Kranjska Gora. Loïc Meillard fährt Bestzeit, Marco Odermatt und Gino Caviezel liegen auf den Plätzen 4 und 6.

Meillard führt die Rangliste mit elf Hundertsteln Vorsprung vor Alexis Pinturault an. Der Franzose seinerseits war eine halbe Sekunde schneller als Odermatt und verschaffte sich damit im Duell mit dem Nidwaldner um die grosse und die kleine Kristallkugel fürs Erste einen kleinen Vorteil. Im Gesamtklassement hat Pinturault 81 Punkte Vorsprung, in der Riesenslalom-Wertung 25 Punkte.

Bild: keystone

Meillard hatte in diesem Winter schon einmal nach dem ersten Lauf vorne gelegen. Im zweiten Riesenslalom in Adelboden reichte es ihm am Ende zu Rang 3, seinem bisher einzigen Podestplatz in der laufenden Saison in dieser Disziplin. Caviezel schuf sich mit acht Zehnteln Rückstand eine gute Basis, um in einem durchzogen verlaufenen Winter, der mit Platz 3 in Sölden verheissungsvoll begonnen hatte, wieder einmal für ein Ergebnis zu sorgen, das den (eigenen) Erwartungen gerecht wird. Justin Murisier, der viertbeste Schweizer, büsste 1,3 Sekunden auf Meillards Bestzeit ein. (sda)

