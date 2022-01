Strasser siegte vor dem Norweger Atle Lie McGrath und dem Österreicher Manuel Feller, der im zweiten Durchgang 25 Plätze gutmachte. Seine ersten zwei Weltcup-Siege hatte Strasse vor fünf Jahren im Parallel-Slalom in Stockholm und vor zwölf Monaten im Slalom in Zagreb errungen.

Strasser triumphiert sensationell in Schladming – Nef gerade noch in den Top 10

Donnergrollen über dem Schanfigg – eine amüsante Medienposse um den EHC Arosa

Der berühmte EHC Arosa ist eine magische Marke. Fast so klangvoll wie der HC Davos. Eigentlich unvorstellbar, aber wahr: Die Somedia-Gruppe verzichtet auf allen Kanälen auf eine Berichterstattung über die Darbietungen des EHC Arosa.

Es ist ein Medien-Boykott, den es in dieser Form in unserem Hockey noch nie gegeben hat und auch im Vorfeld der Abstimmung über das Medien-Paket von Interesse ist. Am 22. Januar wendet sich der Chefredaktor der «Südostschweiz» an seine Leserinnen und Leser.