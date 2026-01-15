Marco Schwarz wird in Wengen nicht an den Start gehen. Bild: keystone

Gesundheitliche Probleme beim Allrounder: Marco Schwarz verpasst die Lauberhorn-Rennen

Marco Schwarz muss die Lauberhorn-Rennen in Wengen auslassen. Der zuletzt nach dem Wochenende in Adelboden von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte österreichische Allrounder erlitt in der Nacht auf Donnerstag einen gesundheitlichen Rückschlag, grippebedingt tritt er daher weder im Super-G am Freitag noch im Slalom am Sonntag an. Die Abfahrt am Samstag war für ihn schon vorher kein Thema gewesen. Schwarz ist bereits am Donnerstag aus dem Berner Oberland abgereist.

Am Mittwoch war der 30-Jährige hinsichtlich seines Starts noch zuversichtlich gewesen. «Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser», erklärte Schwarz, der kurz vor dem Jahreswechsel im Super-G in Livigno seinen ersten Weltcupsieg in einer Speed-Disziplin gefeiert hatte. Auch ein Antreten im Abfahrtstraining am Donnerstag liess er sich da noch offen, die erste Einheit hatte er am Dienstag aber bereits ausgelassen.

Nun konzentriert sich Schwarz, der im Gesamtweltcup mit fast 500 Punkten Rückstand auf den Führenden Marco Odermatt den 4. Platz belegt, auf den Weltcup-Höhepunkt nächste Woche in Kitzbühel, wo ab Freitag ebenfalls Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. (riz/sda/apa)