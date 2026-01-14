Rilind Nivokazi (l.) feiert das Tor von Winsley Boteli (r.) Bild: keystone

Sion setzt sich gegen Winterthur durch – Lausanne-Sport gewinnt knapp gegen Servette

Mehr «Sport»

Sion – Winterthur 2:0

Sion gewinnt die erste Super-League-Partie des neuen Jahres mit 2:0 gegen den FC Winterthur. Die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen wartet damit weiter auf den ersten Sieg in der Meisterschaft seit Ende November.

Das Nachholspiel, das vor der Winterpause wegen zu vielen krankheitsbedingten Ausfällen auf Seite der Winterthurer nicht hatte stattfinden können, begann ausgeglichen. Das erste Tor, das später vom VAR aberkannt wurde, erzielten gar die Gäste aus dem Kanton Zürich.

Der erste gültige Treffer gelang schliesslich Winsley Boteli in der 70. Minute - zuvor hatte Sion bereits dreimal Aluminium getroffen. Nur sechs Minuten später erhöhte Ilyas Chouaref auf 2:0, den späteren Endstand.

Damit kehrte Sion, das die letzte Partie vor der Winterpause gegen St. Gallen verlor, wieder zum Siegen zurück. In der Meisterschaft belegt die Mannschaft den 5. Platz - nur drei Punkte hinter dem aktuell drittplatzierten Lugano. Winterthur bleibt hingegen weiter das deutliche Schlusslicht der Liga.

Ilyas Chouaref nach seinem Tor. Bild: keystone

Sion - Winterthur 2:0 (0:0)

6800 Zuschauer. - SR von Mandach. - Tore: 70. Boteli (Chouaref) 1:0. 76. Chouaref 2:0.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Kabacalman (83. Sow); Rrudhani (65. Chipperfield), Kololli (65. Boteli), Chouaref (83. Diack); Nivokazi (83. Berdayes).

Winterthur: Kapino; Sahitaj, Mühl, Citherlet, Okafor (62. Stillhart); Jankewitz, Kasami (73. Stéphane Cueni); Dansoko, Momoh (73. Buess), Burkart (62. Maluvunu); Hunziker (83. Beyer).

Bemerkungen: Verwarnungen: 25. Jankewitz, 26. Okafor, 59. Kabacalman, 61. Hunziker, 66. Boteli.

Servette – Lausanne 0:1

Lausanne-Sport gewinnt gegen Servette mit 1:0 - Sékou Fofana trifft für die Gäste in der 64. Minute zum einzigen Tor der Partie.

Im Nachholspiel zwischen Servette und Lausanne-Sport, das wegen der Qualifikation der Waadtländer für die Conference League hatte neu angesetzt werden müssen, sollte dieser Treffer von Fofana zum 1:0 das einzige Goal der Partie bleiben.

Wohl ebenso spielentscheidend wie dieses Tor war eine Szene der ersten Halbzeit. In der 37. Minute zeigte Schiedsrichter Sandro Schärer dem 18-jährigen Mardochée Miguel die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe im Strafraum. Nur 17 Minuten zuvor hatte Miguel bereits die erste Gelbe Karte erhalten - wegen zu hartem Einsteigen im Zweikampf gegen Alban Ajdini. Miguel wurde entsprechend nach nicht einmal 40 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geschickt.

Zwar zogen sich die Genfer mit einem Mann weniger auf dem Feld nicht zurück, sondern versuchten weiter, nach vorne zu spielen. Doch nach dem 1:0 von Lausanne blieben die Gastgeber ohne wirkliche Topchance.

Für Lausanne ist es der erste Sieg in der Super League seit Ende November. In der Tabelle liegt das Team auf dem 7. Platz - Servette mit vier Punkten weniger im 10. Rang.

Timothe Cognat (l.) kämpft mit Sekou Fofana (r.) um den Ball. Bild: keystone

Servette - Lausanne-Sport 0:1 (0:0)

SR Schärer. - Tor: 64. Fofana 0:1.

Servette: Mall; Mazikou (80. Guillemenot), Rouiller, Baron, Njoh; Fomba (46. Allix), Douline; Stevanovic, Cognat (88. Morandi), Miguel; Mráz (61. Ayé).

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow (46. Okoh), Fofana; Custodio; Mollet, Ajdini (58. Diakite), Beloko (92. Poaty); Butler-Oyedeji (74. NDiaye), Kana Biyik (46. Traore).

Bemerkungen: 37. Gelb-Rote Karte gegen Miguel. Verwarnungen: 20. Miguel, 32. Sow, 41. Fomba. (hkl/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste