Giovanni Franzoni war auch im zweiten Training der Schnellste. Bild: keystone

Franzoni auch im letzten Lauberhorn-Training der Schnellste – Odermatt auf Platz 13

Der junge Italiener Giovanni Franzoni dominiert auch das zweite Training am Lauberhorn und ist über eine Sekunde schneller als die Konkurrenz. Die Schweizer können nicht mit den Besten mithalten.

Giovanni Franzoni wird langsam aber sicher ein Geheimfavorit für die Lauberhorn-Abfahrt. Der Italiener lässt die Konkurrenz auch im zweiten Training klar hinter sich. Mit einer Laufzeit von 2:27.37 Minuten ist der 24-Jährige 1,14 Sekunden schneller als Maxence Muzaton auf Platz zwei. Am Dienstag war Franzoni im ersten Training sogar eineinhalb Sekunden schneller als sein erster Verfolger.

Erst vor einem Monat in Gröden fuhr Franzoni zum ersten Mal auf ein Weltcup-Podest. Hinter Jan Zabystran und Marco Odermatt wurde der junge Italiener Dritter.

Odermatt fährt nach einem schlechten Startabschnitt im abschliessenden Training auf den 13. Platz und ist der beste Schweizer im Klassement. Sein Rückstand auf Franzoni ist beträgt fast zweieinhalb Sekunden.

Der zweite Trainingslauf von Marco Odermatt. Video: SRF

Mehr als doppelt so gross ist der Rückstand von Franjo von Allmen. «Ich habe vor dem Hundschopf einen Stein erwischt, das macht es auf diesen eisigen Passagen nicht einfacher», erklärte der Berner Oberländer nach seinem Lauf gegenüber «SRF».

Schwarz verzichtet auf die Lauberhorn-Rennen

Marco Schwarz muss die Lauberhorn-Rennen in Wengen auslassen. Der zuletzt nach dem Wochenende in Adelboden von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte österreichische Allrounder erlitt in der Nacht auf Donnerstag einen gesundheitlichen Rückschlag, grippebedingt tritt er daher weder im Super-G am Freitag noch im Slalom am Sonntag an. Die Abfahrt am Samstag war für ihn schon vorher kein Thema gewesen. Schwarz ist bereits am Donnerstag aus dem Berner Oberland abgereist.

Am Mittwoch war der 30-Jährige hinsichtlich seines Starts noch zuversichtlich gewesen. «Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser», erklärte Schwarz, der kurz vor dem Jahreswechsel im Super-G in Livigno seinen ersten Weltcupsieg in einer Speed-Disziplin gefeiert hatte. Auch ein Antreten im Abfahrtstraining am Donnerstag liess er sich da noch offen, die erste Einheit hatte er am Dienstag aber bereits ausgelassen.

Marco Schwarz wird in Wengen nicht an den Start gehen. Bild: keystone

Nun konzentriert sich Schwarz, der im Gesamtweltcup mit fast 500 Punkten Rückstand auf den Führenden Marco Odermatt den 4. Platz belegt, auf den Weltcup-Höhepunkt nächste Woche in Kitzbühel, wo ab Freitag ebenfalls Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. (riz/sda/apa)