Andreja Slokar gewinnt überraschend in Lech/Zürs – Schweizerinnen scheitern alle früh

Die drei qualifizierten Schweizerinnen schieden in den Achtelfinals aus. Die durch eine Grippe geschwächte Lara Gut-Behrami, im vergangenen Jahr gleichenorts Dritte, verpasste gegen Marte Monsen, eine weitere Norwegerin, im zweiten Lauf ein Tor. Vanessa Kasper scheiterte an Stjernesund, und Andrea Ellenberger zog gegen Bassino den Kürzeren.

Auch Stjernesund hatte es zuvor noch nie unter die ersten drei im Weltcup geschafft. Ihr bisheriges Highlight war der 6. Platz im letztjährigen Parallelrennen in Lech/Zürs. Dritte wurde Stjernesunds Landsfrau Kristin Lysdahl, die das abschliessende Duell gegen die Italienerin Marta Bassino, gemeinsam mit der Vorarlbergerin Katarina Liensberger Weltmeisterin in dieser Disziplin, für sich entschied.

Die Slowenin Andreja Slokar gewann das Parallelrennen in Lech/Zürs am Arlberg und feierte ihren ersten Weltcup-Sieg. Slokar setzte sich im Final mit knappem Vorsprung gegen die Norwegerin Thea Louise Stjernesund durch.

Entscheidung vertagt – die Schweiz erkämpft sich beim Europameister Italien ein 1:1

In der Qualifikation für die Fussball-WM 2022 in Katar trennen sich die Schweiz und Italien auch im Rückspiel unentschieden. Damit wird erst in der letzten Runde am Montag geklärt, welche der beiden Nationen sich direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Am Montag (20.45 Uhr) kommt es zu einem Fernduell um den Gruppensieg und die direkte WM-Qualifikation. Italien hat den Bonus der besseren Tordifferenz, die Schweiz muss in diesem Fernduell zwei Tore aufholen. Sie spielt in Luzern gegen Bulgarien, während Italien nach Belfast zum Gastspiel gegen Nordirland reisen.