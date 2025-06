Geoardo Seoane verdient bei Gladbach geschätzt über drei Millionen Euro im Jahr. Bild: keystone

Seoane gehört zu den Topverdienern: So hoch sind die Gehälter der Bundesligatrainer

In der Tabelle schaffte es Gerardo Seoane mit Mönchengladbach in der Bundesliga bisher noch nicht in die obere Tabellenhälfte. Beim Gehalt ist der Schweizer angeblich aber vorne dabei.

Mehr «Sport»

Gemäss der «Bild» verdient Geoardo Seoane pro Saison 3,2 Millionen Euro. In den zwei Saisons bei den Fohlen entspricht der Platz beim Gehalt allerdings bei weitem nicht dem in der sportlichen Tabelle. In der ersten Saison unter Seoane belegte Gladbach nur Platz 14 und in der vergangenen Spielzeit wurde die Saison auf dem zehnten Platz beendet. Zweimal wurde der Europacup damit klar verpasst.

Angeführt wird die Gehaltsliste mit grossem Abstand von Vincent Kompany. Der Belgier soll bei Bayern München sieben Millionen Euro pro Saison verdienen und damit zwei Millionen mehr als der neue Leverkusen-Trainer Erik ten Haag. Auf Platz drei der Tabelle steht BVB-Coach Niko Kovac, gemäss der deutschen Zeitung verdient er schätzungsweise vier Millionen Euro im Jahr. Noch 300'000 Euro mehr als Seoane verdient Sebastian Hoeness beim VfB Stuttgart.

Auf Platz acht und damit auch noch in der oberen Hälfte der Lohnliste vertreten ist Bo Henriksen. Der ehemalige Trainer vom FC Zürich soll bei Mainz 05 zwei Millionen Euro im Jahr erhalten. Sandro Wagner, welcher zuvor Assistenztrainer bei der deutschen Nationalmannschaft war, verdient laut den Schätzungen beim FC Augsburg nun ungefähr 1,6 Millionen Euro. Wie die «Bild» weiss, ist das eine Million mehr als noch beim DFB.

Weniger als eine Million verdienen nur die beiden Trainer aus Hamburg. Alexander Blessin erhält bei St. Pauli geschätzt 0,84 Millionen im Jahr und am Ende der Tabelle steht HSV-Trainer Merlin Polzin, der Trainer soll beim Aufsteiger 600'000 Euro pro Jahr verdienen. (riz)