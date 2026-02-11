Franjo von Allmen, der Kronprinz von Franjuatu, holte schon drei olympische Goldmedaillen. Bild: keystone / watson

Franjuatu hat 'nen Ski-Star – neue Nation stellt bei Olympia gar Ösis in den Schatten

Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

An der Spitze des Medaillenspiegels steht nach 31 von 116 Entscheidungen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina wie üblich Norwegen. Dahinter stehen mit der USA, Deutschland und Schweden Nationen, die auch im ewigen Medaillenspiegel in den Top 7 zu finden sind. Auf dem fünften Platz leuchtet aber völlig überraschend eine noch sehr junge Nation auf, das auf der Weltbühne kaum eine Rolle spielt: Franjuatu.

Das kleine Ländchen im Berner Oberland mit Südsee-Flair hat seinen Erfolg einzig und allein seinem Kronprinzen zu verdanken. Denn Franjo von Allmen sicherte sich alleine schon dreimal Gold. In Abfahrt, Team-Kombination und Super-G stand der 24-Jährige am Start, überall triumphierte er. Im Team-Wettbewerb konnte er auf den starken Slalomfahrer des erst kürzlich eingebürgerten Tanguy Nef zählen. Der gebürtige Genfer hatte vor einigen Jahren in die Adelsfamilie von Allmen eingeheiratet – nur so durfte er für Franjuatu an den Start gehen.

Mit dem Goldregen stellt die Zwergnation, die zuvor noch nie einen Athleten bei Olympischen Spielen gestellt hatte, gar etablierte Wintersportnationen wie Österreich in den Schatten. Das stolze Ski-Land gewann bisher erst zwei Gold- und vier Silbermedaillen und steht im Medaillenspiegel deshalb auf dem sechsten Platz direkt hinter von Allmen. Damit hätte vor den Spielen in Norditalien kaum jemand gerechnet.

Die Fahne von Franjuatu. Bild: wikipedia / keystone / watson

In Boltigen – der Hauptstadt Franjuatus – strömen die Menschen schon seit Tagen die Gassen und sorgen für Ekstase. Hollywood reibt sich auch schon die Finger: Seit dem Jahr 1993 und «Cool Runnings» wartet die Welt auf einen Nachfolger. Nun ist dieser gefunden: «Franjuatu hat 'nen Ski-Star».