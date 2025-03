Bayern München marschiert in der Bundesliga weiter Richtung Rückeroberung des Meistertitels. Der Leader verwandelt im Freitagsspiel der 24. Runde beim VfB Stuttgart ein 0:1 in ein 3:1.



Michael Olise (45. Minute), der im Sommer schon fast aus den Traktanden gefallene Leon Goretzka (64.) und Kingsley Coman (91.) trafen mit teils gütiger Unterstützung der Stuttgarter Hintermannschaft für die nicht unwiderstehlichen Bayern. Davor hatte Angelo Stiller das Heimteam nach einer halben Stunde mit einem Distanzschuss in Führung gebracht.



Dem zweiten Tor der Gäste ging ein Ballverlust des ansonsten überzeugenden Stiller voraus. Am Ursprung des 3:1 fing Coman einen missratenen Rückpass von Josha Vagnoman ab.



Mit dem neunten Sieg aus den letzten zehn Ligaspielen baute der Leader, der ohne den angeschlagenen Joshua Kimmich antrat, die Tabellenführung zumindest für eine Nacht auf elf Punkte aus. Meister Leverkusen muss sich am Samstag im Verfolgerduell bei Eintracht Frankfurt behaupten, um die Bayern nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren.



Stuttgarts Schweizer Legionäre kamen im Südgipfel nicht zum Zug. Luca Jaquez und Fabian Rieder blieben bis zum Schluss auf der Ersatzbank, Leonidas Stergiou, der sich in den letzten Wochen in die Startelf gearbeitet hat, fiel wegen einer Fersenverletzung aus. (sda/nzu)

Bild: keystone