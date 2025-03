Diewird im Rahmen ihrer WM-Vorbereitung. Zum Auftakt der Vorbereitung trifft die Schweiz am 10. und 11. April inIn der Folgewoche stehen in Marseille zwei Tests gegen Frankreich im Programm, gefolgt von zwei weiteren Auswärtsspielen am 24. und 25. April in Riga gegen Lettland.Nach den sechs Testspielen im April steht für die Mannschaft von Patrick Fischer am Donnerstag, 1. Mai, dasderan. Das Spiel findet in der Schweiz statt, der. Danach werden auch noch die beiden weiteren Partien des letzten Turniers der Euro Hockey Tour gegen Finnland (3. Mai) und Tschechien (4. Mai) in Brünn gespielt. Weltmeister Tschechien ist an der WM in Schweden und Dänemark am 9. Mai auch der erste Schweizer Gruppengegner. Die Schweiz trägt ihre Vorrundenspiele in Herning aus. (riz/sda)