sonnig21°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Nati-Sportdirektor: Folgt Diego Benaglio auf Pierluigi Tami?

Switzerland&#039;s national soccer teams director Pierluigi Tami poses during a press conference of the Swiss national soccer team in Salt Lake City, Utah, United States of America, Tuesday, June 3, 2 ...
Pierluigi Tami verlässt den SFV im Herbst 2026.Bild: keystone

Dieser ehemalige Star könnte neuer Nati-Boss werden

In knapp vier Wochen beginnt für die Schweizer Nati die WM-Qualifikation gegen den Kosovo, Slowenien und Schweden. Im Hinblick auf die Zukunft steht ein richtungsweisender Entscheid an: Wer wird neuer Nati-Boss?
12.08.2025, 10:1612.08.2025, 10:16
Etienne Wuillemin / ch media
Mehr «Sport»

Diese Mitteilung lässt aufhorchen. Diego Benaglio wird beim Schweizerischen Fussballverband neuer «Sportkoordinator des U21-Nationalteams». Benaglio wird seine Arbeit im September aufnehmen. Dann, wenn die EM-Qualifikation beginnt. Es gilt, die Schmach des jüngsten Scheiterns zu tilgen.

Benaglio bei der U21-Nati? Da kommt unweigerlich die Frage auf: Gleist da jemand seine Funktionärskarriere im Verband auf? Der Hintergrund: Im September 2026 tritt Pierluigi Tami, seit 2019 Nati-Boss und damit direkter Vorgesetzter von Nationaltrainer Murat Yakin, zurück. Wer wird Nachfolger von Tami? Es ist die derzeit wichtigste Personalie im Verband.

Fussball 14.06.2025 Jubilaeumsspiel: Suisse Legends gegen FC Post Solothurn 80 Jahre, Kurdische FC Solothurn 50 Jahre alt. Torwart Diego Benaglio li, Schweiz mit Praesident Peter Knaebel re, Schweizer ...
Benaglio pflegt ein gutes Verhältnis zu SFV-Präsident Peter Knäbel.Bild: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Benaglio ist ein heisser Kandidat für den Posten. Dass der langjährige Nationaltorhüter (61 Länderspiele zwischen 2006 und 2014) die Arbeit beim Verband zunächst von innen und bei der U21, dem wichtigsten Schweizer Nachwuchsteam, kennenlernt, wäre ein geschickter Schachzug. So könnte er bereits jene Spieler kennenlernen, die vermutlich bald auch das A-Team prägen.

SFV-Boss Knäbel: «Das ist eine Win-Win-Situation»

Seit dem 1. August heisst der neue SFV-Präsident Peter Knäbel. Er ist es, der Tamis Nachfolger bestimmt. Knäbel und Benaglio kennen und schätzen sich. Gut möglich, dass Benaglio sein Wunschkandidat ist für die Besetzung der Stelle als Nati-Boss. Benaglio würde viel frischen Wind in die Verbandsstuben bringen. Der 41-Jährige spielte für die Schweiz noch zusammen mit Granit Xhaka an der WM 2014 in Brasilien. Die Prozesse rund ums Nationalteam, auch an grossen Turnieren, kennt Benaglio bestens.

Benaglio steht derzeit für Fragen nicht zur Verfügung. Er redet Anfang September erstmals öffentlich über seinen neuen Job. Knäbel sagt auf Anfrage von CH Media: «Erfahrungen kann man nicht lernen, man muss sie machen. Insofern ist der Job als U21-Sportkoordinator ein guter Schritt.»

Benaglio arbeitet im Mandat für den SFV. Das bedeutet: Er wird hauptsächlich während der Zusammenzüge beim Team sein. Darum ist auch sein Mandat als Aufsichtsrat bei seinem langjährigen Verein VfL Wolfsburg kein Hindernis für den neuen Job. Knäbel sagt: «Es ist eine klassische Win-Win-Situation. Benaglio und wir lernen uns kennen und sammeln miteinander Erfahrungen, ohne sich bereits komplett zu versprechen.»

Das sind Benaglios Konkurrenten

Dass sich Diego Benaglio auch mit Nationaltrainer Murat Yakin gut versteht, ist mit Sicherheit auch kein Nachteil in der Evaluation. Wie aber heissen andere Kandidaten für den prestigeträchtigen Posten als Nati-Boss?

Als Erstes gilt es, Johan Djourou zu nennen. Der Genfer, auch er langjähriger Nationalspieler (76 Länderspiele zwischen 2006 und 2018) füllt diese Rolle derzeit beim Schweizer Frauen-Nationalteam aus. Vielleicht erachtet er den Sommer 2026 als perfekten Zeitpunkt, um zu den Männern zu wechseln. Djourous grosser Vorteil: Er ist zweisprachig und wäre ein idealer Brückenbauer, um Romandie und Deutschschweiz fussballerisch zu verbinden.

Switzerland&#039;s forward Alisha Lehmann, left, Switzerland&#039;s defender Noelle Maritz, 2nd left, Switzerland&#039;s midfielder Smilla Vallotto, 2nd right, joke with Johan Djourou, right, sports c ...
Johan Djourou witzelt im Training des Schweizer Frauen-Nationalteams mit dem Trio Lehmann, Maritz und Vallotto.Bild: keystone

Christoph Spycher war vor Tamis Ernennung der Wunschkandidat des Verbands. Er sagte ab – und es würde überraschen, wenn er nun seine Position bei YB als Teilhaber und Chef Sport aufgeben würde. Interessant wäre, wenn sich Georg Heitz um den Posten bemühen würde. Der ehemalige FCB-Sportchef, der nun in Lugano im Verwaltungsrat sitzt, wäre genauso wie Benaglio oder Djourou eine verlockende Wahl. (aargauerzeitung.ch)

Mehr Fussball-Geschichten:
Ex-Spieler: «Es gibt auch schwule Paare in der Bundesliga»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Rekordspieler der Schweizer Nati
1 / 28
Die Rekordspieler der Schweizer Nati

1905 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel aus. Diese Akteure liefen 75 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 10. Juni 2025]
quelle: keystone / laurent gillieron
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Streamer «IShowSpeed» trifft Fussballerin Alisha Lehmann – und es gibt Drama
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
YB präsentiert Neuzugang aus 2. Bundesliga +++ FCB sichert sich wohl deutschen Stürmer
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
«Beschämend»: Top-Schwimmerin entfacht auf Instagram Pizza-Streit in Italien
Meistgeteilt
1
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
2
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
3
Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie in diesen hitzigen Tagen
4
Neues Gesetz in Italien: Wenn du Müll aus dem Auto wirfst, wird es richtig teuer
5
Spanisches Ligaspiel soll in Miami stattfinden +++ Biels Meisterheld Urs Bärtschi tot
Der Entscheid steht: Crystal Palace darf definitiv nicht Europa League spielen
Bittere Pille für Crystal Palace: Der Überraschungs-Cupsieger Englands darf nicht in der Europa League spielen, weil sein Besitzer auch bei Lyon das Sagen hat.
Einen Tag nach dem grossen Erfolg im Supercup gegen Liverpool erleidet Crystal Palace vor Gericht eine schmerzhafte Niederlage. Der Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne stützte den Beschluss der UEFA, den Londoner Verein von der Europa League auszuschliessen und stattdessen in die Conference League zu «verbannen».
Zur Story