Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller stehen an der WM in Moose Jaw in den Halbfinals. Dank Siegen gegen Tschechien (6:5) und Südkorea (9:5) beenden sie die Round Robin auf dem 2. Platz.



Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel lieferten sich mit Tschechien eine Partie, die Hin und Her wogte. Vor dem letzten End lagen die Schweizer 4:5 zurück, ehe Schwarz-van Berkel mit einem brillanten letzten Stein zu einem Zweierhaus den Sieg sicherstellte. Gegen Südkorea stand es zur Pause 5:1, worauf das Team CC Genf nichts mehr anbrennen liessen.

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Die Schweizer schlossen die Vorrunde mit 9:3 Siegen ab. Eine bessere Bilanz weist einzig Gastgeber Kanada (11:1) aus. Dank dem Einzug in die Halbfinals sicherten sich Schwaller und Co. das Ticket für die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Insgesamt wurden sieben Quotenplätze vergeben.



Die Schweiz tritt zum dritten Mal in Folge in dieser Besetzung an einer WM an. 2023 holte das Quartett Bronze, vor einem Jahr in Schaffhausen resultierte der enttäuschende 7. Platz. Nun kämpfen Schwaller und Co. erneut um eine Medaille. Der Gegner im Halbfinal ist der Sieger der Partie zwischen China und Norwegen. Beide Teams bezwangen die Schweizer in der Round Robin. Im anderen Halbfinal trifft Kanada entweder auf Titelverteidiger Schweden oder Schottland. (sda)