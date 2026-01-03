China fordert sofortige Freilassung Maduros +++ Mamdani kritisiert US-Vorgehen

Der Oberste Gerichtshof in Venezuela hat angeordnet, dassDies gab die Präsidentin des Gerichts bekannt – einen Tag nach der gewaltsamen Festnahme von Präsident Nicolás Maduro im Rahmen eines US-Militäreinsatzes.US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass die USA vorübergehend die Macht in dem südamerikanischen Land übernehmen wollen.«Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder gross zu machen, ganz einfach», sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago.«Es gibt nur einen Präsidenten in diesem Land und er heisst Nicolás Maduro Moros», sagte sie umgeben von Ministern und Militärs bei einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates.«Wir werden nie wieder Sklaven sein.» Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum. Die 56-jährige Juristin hatte als Aussenministerin (2014–2017) den konfrontativen Kurs gegen die USA geprägt, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Schon ihr Vater war ein linker Parteifunktionär, auch ihr Bruder Jorge Rodríguez bekleidete eine Reihe wichtiger Ämter in Maduros Regierung. Sie forderte nach dem US-Militäreinsatz die sofortige Freilassung von Maduro und seiner Ehefrau.Venezuelas Verfassung sieht grundsätzlich vor, dass Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernimmt.Er habe die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und sollte sein verfassungsmässiges Amt nun unverzüglich antreten, hiess es in einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung Machados. (sda/dpa)