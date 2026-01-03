China gehört wie auch Russland und der Iran zu Venezuelas Verbündeten. (sda/dpa)
China fordert sofortige Freilassung Maduros +++ Mamdani kritisiert US-Vorgehen
- Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, gab es in der venezolanischen Hauptstadt mehrere Explosionen: Die USA haben Caracas angegriffen und Diktator Nicolás Maduro und dessen Frau entführt. Zwischenzeitlich wurde Maduro in New York vorgeführt und angeklagt.
- Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez übernimmt Medienberichten zufolge zunächst die Macht im Land. Die USA haben derweil erklärt, Venezuela temporär regieren zu wollen.
- Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
- Die USA rechtfertigen das Vorgehen mit dem Kampf gegen das Drogengeschäft, in das Maduro verwickelt sein soll. Zuletzt hatte Trump offen zugegeben, dass die USA die Ölreserven Venezuelas übernehmen wollen. Dies hatte Maduro den Amerikanern seit Längerem vorgeworfen.
China fordert sofortige Freilassung von Maduro
Macron fordert Übergangsregierung unter González
Macron teilte später mit, er habe mit der venezolanischen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado telefoniert. Er unterstütze ihren Aufruf zur Freilassung und zum Schutz der politischen Gefangenen in Venezuela. Zudem könne Machado bei ihren Bemühungen um einen friedlichen Übergang auf die Unterstützung Frankreichs zählen.
Die Oppositionspolitikerin bedankte sich auf X bei Macron. Sie hat ebenfalls die Einsetzung des Oppositionspolitikers González als Nachfolger von Maduro gefordert. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuvor skeptisch über Machados eigene künftige Rolle in Venezuela geäussert. «Ich denke, es wäre sehr schwierig für sie, die Führungsposition zu übernehmen, da sie weder die nötige Unterstützung noch den nötigen Respekt im Land geniesst», sagte er.
Zwischenzeitlich hat Maduros bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez nach einem Gerichtsbeschluss die Macht in Venezuela übernommen. Ob sie sich in dieser Position halten kann, ist fraglich.
New Yorks Bürgermeister zu Maduro-Festnahme: Rechtsverstoss
Die USA nahmen bei einem Militäreinsatz in Venezuela in der Nacht zum Samstag Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau fest und brachten beide ausser Landes. In New York soll ihnen wegen Vorwürfen des «Drogenterrorismus» der Prozess gemacht werden.
Mamdani, der von manchen als Anti-Trump bezeichnet wird, schrieb, das offensichtliche Streben nach einem Regimewechsel betreffe nicht nur Menschen im Ausland, sondern habe auch direkte Auswirkungen auf Zehntausende Venezolaner, die in New York lebten. Sein Fokus werde auf ihrer Sicherheit und der Sicherheit aller New Yorker liegen. Mamdani hat zum Jahreswechsel sein Amt angetreten. (sda/dpa)
Maduro kommt in New Yorker Haftanstalt an
US-Medienberichten zufolge soll er für die Zeit seiner Untersuchungshaft im Stadtteil Brooklyn im Metropolitan Detention Center untergebracht werden, einer Haftanstalt der Bundesbehörden.
Zuvor war Maduro übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Flugzeug der Bundesbehörden auf einem Flughafen im US-Bundesstaat New York gelandet und von dort per Hubschrauber in die Nähe der Haftanstalt in der Ostküstenmetropole gebracht worden. Das US-Militär hatte ihn am Samstag bei einem grossen Militäreinsatz in Venezuela festgenommen.
Maduro muss sich in New York vor Gericht verantworten. Dem entmachteten autoritären Staatschef und seiner bei dem Militäreinsatz ebenfalls festgenommenen Frau Cilia Flores werden unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vorgeworfen. (sda/dpa/con)
Medien: Venezuelas Vizepräsidentin übernimmt Regierung
US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass die USA vorübergehend die Macht in dem südamerikanischen Land übernehmen wollen. Vizepräsidentin Rodríguez sei zu einer Zusammenarbeit bereit. «Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder gross zu machen, ganz einfach», sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago. Rodríguez gab sich nach Trumps Äusserungen jedoch unbeugsam. «Es gibt nur einen Präsidenten in diesem Land und er heisst Nicolás Maduro Moros», sagte sie umgeben von Ministern und Militärs bei einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates.
Delcy Rodriguez.
Rodríguez kündigte entschlossenen Widerstand gegen den US-Angriff an. «Wir werden nie wieder Sklaven sein.» Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum. Die 56-jährige Juristin hatte als Aussenministerin (2014–2017) den konfrontativen Kurs gegen die USA geprägt, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Schon ihr Vater war ein linker Parteifunktionär, auch ihr Bruder Jorge Rodríguez bekleidete eine Reihe wichtiger Ämter in Maduros Regierung. Sie forderte nach dem US-Militäreinsatz die sofortige Freilassung von Maduro und seiner Ehefrau.
Venezuelas Verfassung sieht grundsätzlich vor, dass Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernimmt.
Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado forderte nach der Festnahme Maduros die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger. Er habe die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und sollte sein verfassungsmässiges Amt nun unverzüglich antreten, hiess es in einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung Machados. (sda/dpa)
China verurteilt US-Angriff auf Venezuela
China gehört wie auch Russland und der Iran zu Venezuelas Verbündeten. In der Nacht zum Samstag hatten die USA bei einem militärischen Angriff auf Venezuela den Staatspräsidenten Nicolás Maduro sowie seine Ehefrau Cilia Flores gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Sie sollen in New York vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus». China fordere die USA auf, «das Völkerrecht sowie die Ziele und Grundsätze der UN-Charta zu achten und die Souveränität und Sicherheit anderer Länder nicht länger zu verletzen», sagte der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums. (sda/dpa)
Selenskyj lobt USA
Demnach liess der Kontext der Äusserung darauf schliessen, dass Selenskyj Kremlchef Wladimir Putin im Blick hatte, ohne ihn namentlich zu erwähnen. Auf einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump in Florida meinte zuvor Aussenminister Marco Rubio, dass die Operation gegen Maduro eine Warnung auch für andere in der Welt sei, dass Amerika ernstzunehmen sei. (sda/dpa)
Netanjahu gratuliert Trump zur Gefangennahme Maduros
Maduro war ein enger Verbündeter des Iran, dem Erzfeind Israels. Netanjahu erwähnte den Iran nicht ausdrücklich, aber in Israel wird der Schlag gegen den autoritären Maduro in Zusammenhang mit dem Iran gesehen. Erst am Freitag, nur Stunden vor dem Angriff in Venezuela, hatte Trump sich in die Proteste im Iran eingeschaltet und mit einem Eingreifen auch dort gedroht. Wenn der Iran friedliche Demonstranten töte, «werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen», schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social. Was er konkret vorhat, liess der US-Präsident offen.
Israels Diasporaminister Amichai Chikli wurde sehr viel deutlicher als Netanjahu und schlug einen direkten Bogen von dem US-Einsatz in Venezuela zum Iran. Die Gefangennahme Maduros habe «der globalen Achse des Bösen einen tödlichen Schlag versetzt und sendet eine klare Botschaft an (den iranischen Obersten Führer Ajatollah Ali) Chamenei», schrieb er auf X.
Auch der israelische Oppositionsführer Jair Lapid griff die möglichen Parallelen zwischen Venezuela und Iran auf. «Das Regime im Iran sollte genau beobachten, was in Venezuela geschieht», schrieb der Chef der Mitte-Rechts-Partei Jesch Atid (Zukunftspartei) auf X. Aus der Sicht des jüdischen Staates bedroht die islamistische Führung in Teheran mit ihren möglichen Plänen, atomare Waffen herzustellen, die Existenz Israels. (sda/dpa)
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
Rodríguez, die laut Verfassung bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen soll, nannte Maduro den «einzigen Präsidenten» von Venezuela und den US-Angriff einen «schrecklichen Fleck» in den bilateralen Beziehungen. «Wir werden nie wieder Sklaven sein», sagte sie und bezeichnete den Angriff einen Verstoss gegen die UN-Charta.
Laut US-Präsident Donald Trump will die US-Regierung nach der Entmachtung von Venezuelas Staatschef mit der Vizepräsidentin Rodríguez zusammenarbeiten. «Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder gross zu machen, ganz einfach», hatte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida gesagt. (sda/dpa)
Merz: Maduro hat sein Land ins Verderben geführt
Merz sagte weiter, Nicolás Maduro habe sein Land ins Verderben geführt. «Die letzte Wahl wurde gefälscht. Die Präsidentschaft haben wir – wie viele andere Staaten auf der Welt – daher nicht anerkannt», sagte der Bundeskanzler weiter. «Maduro spielte in der Region, mit unseligen Allianzen weltweit und durch die Verstrickung Venezuelas in das Drogengeschäft eine problematische Rolle.»
Russland fordert Freilassung Maduros aus US-Gewahrsam
Maduro und seine Frau sind laut US-Präsident Donald Trump in Gewahrsam der USA und sollen vor ein Gericht gestellt werden. Aussenminister Sergej Lawrow telefonierte laut seiner Behörde auch mit Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, die nun die Amtsgeschäfte führen könnte, und sicherte ihr Russlands Solidarität zu.
Auch Kremlchef Wladimir Putin hatte Maduro im Dezember noch angesichts wachsender Spannungen mit den USA seine Unterstützung zugesichert. Russland hat eine strategische Partnerschaft mit Venezuela, die zwar keinen militärischen Beistand garantiert – wohl aber etwa Waffenlieferungen beinhaltet. (sda/dpa)
Experten: Angriff auf Venezuela völkerrechtswidrig
Ähnlich äusserte sich die Professorin der Notre Dame Law School im US-Bundesstaat Indiana, Mary Ellen O'Connell. Sie sprach von Kidnapping. «Die Charta der Vereinten Nationen macht sehr deutlich, dass es nur sehr wenige Fälle gibt, in denen ein Land das Recht hat, militärische Gewalt auf dem Territorium eines anderen Landes anzuwenden», sagte O'Connell dem Sender NBC. «Und es hat niemals das Recht, dies zu tun, um eine Person vor seine Gerichte zu stellen.»
In der Nacht zum Samstag hatten die USA bei einem militärischen Angriff auf Venezuela den Staatspräsidenten Nicolás Maduro sowie seine Ehefrau Cilia Flores gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Sie sollen in New York vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen «Drogenterrorismus». (sda/dpa)
Trump: Dürfte für Machado schwierig in Venezuela werden
Trump verneinte zuvor eine Frage, ob er wisse, wo sich Machado derzeit aufhalte und ob er mit ihr gesprochen habe. Der Aufenthalt der venezolanischen Regierungskritikerin ist bislang nicht bekannt.
Trump: Haben keine Angst vor US-Truppen in Venezuela
Kurz zuvor hatte Trump angekündigt, die USA wollten übergangsweise die Führung in Venezuela übernehmen. «Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, ordnungsgemässen und umsichtigen Übergang gewährleisten können», sagte er.
US-Aussenminister Marco Rubio betonte, der in der Nacht zum Samstag durch US-Spezialeinheiten gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro habe die Wahl gehabt. «Er hätte jetzt woanders leben und sehr glücklich sein können, aber stattdessen wollte er den starken Mann spielen, und nun hat er, wie Sie wissen, andere Probleme am Hals», sagte Rubio bei der Pressekonferenz.
Am Samstagmorgen hatte Trump auf Truth Social bekanntgegeben, dass US-Streitkräfte bei einem Angriff auf Venezuela den Staatschef Maduro und dessen Ehefrau festgenommen haben. Beide befinden sich nach Trumps Angaben auf einem Schiff in Richtung New York, wo sie angeklagt wurden. (sda/dpa)
Trump will Venezuela «reich, unabhängig und sicher» machen
Eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten werde Venezuela «reich, unabhängig und sicher» machen, sagte Trump. Trump sagte zudem, Millionen Venezolaner im Exil – auch in den USA – würden von den geplanten Massnahmen profitieren. (sda/dpa)
Trump: Führen Venezuela bis zu sicherem Übergang
Trump sagte, die Venezolaner seien nun «frei». Am Samstagmorgen hatte Trump auf Truth Social bekanntgegeben, dass US-Streitkräfte bei einem Angriff auf Venezuela den Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau festgenommen haben. Beide befinden sich nach Trumps Angaben auf einem Schiff in Richtung New York, wo sie angeklagt wurden. Dort werden beiden laut US-Justizministerin Pam Bondi unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vorgeworfen.
Bei dem US-Angriff in Venezuela kamen nach Regierungsangaben aus Caracas sowohl Soldaten als auch Zivilisten ums Leben. «Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat», sagte Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen.
Venezuelas autoritärer Staatschef Maduro wirft den USA schon lange vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Nach seiner von Betrugsvorwürfen überschatteten Wiederwahl 2024 erkannte die Regierung in Washington den Linkspolitiker nicht mehr als rechtmässigen Staatschef an.
Ausserdem gehen die US-Behörden davon aus, dass Maduro in Drogengeschäfte verwickelt ist. Für Informationen, die zu seiner Festnahme führen, hatten die USA eine Belohnung von bis zu 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) ausgesetzt. (sda/dpa)
Medienkonferenz beendet
Hat Trump mit Putin über Maduro gesprochen?
Werden Hegseth und Rubio Venezuela regieren?
Wie lange wollen die USA Venezuela kontrollieren?
Wo befindet sich Maduro jetzt genau?
Werden die USA einen neuen Staatschef installieren?
Werden US-Truppen vor Ort sein?
Rubio: Maduro nicht rechtmässiger Präsident
Caine beschreibt Festnahme Maduros
Staatschef Maduro über Monate überwacht
Über 150 Luftfahrzeuge involviert
Militärchef Dan Caine: monatelange Planung
Jetzt spricht US-Verteidigungsminister Pete Hegseth
«Menschen in Venezuela sind wieder frei»
Trump spricht über Öl-Infrastruktur
Drogenopfer in den USA
Zweite Angriffswelle nicht mehr nötig
«Wir werden das Land regieren»
«It was dark»
Das venezolanische Militär sei vom Angriff der US-Streitkräfte überwältigt worden. «They were completely overwhelmed», sagt Trump.
Es habe keine Tote auf Seiten des US-Militärs gegeben und auch keine Schäden an militärischem Equipment gegeben.
Trump lobt Militäreinsatz der USA
Medienkonferenz beginnt
Trump veröffentlicht Bild von Maduro
Trump hält Pressekonferenz zur Entführung Maduros
Machado: Oppositioneller González soll Präsident werden
Trump will bei Maduro-Nachfolge mitreden
Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht. Ihm soll nun in New York unter anderem wegen Drogenhandels der Prozess gemacht werden.
Nach der venezolanischen Verfassung würde Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen. Als mögliche Szenarien werden in der Verfassung unter anderem Tod, Rücktritt, Amtsenthebung oder Amtsaufgabe aufgeführt.
Da im vorliegenden Fall keiner dieser Gründe vorliegt, geht Venezuelas Aussenminister davon aus, dass Maduro weiterhin Präsident ist. «Die Verfassung ist klar: Der gewählte Präsident, der verfassungsmässige Präsident ist Nicolás Maduro Moros. Seine physische Anwesenheit in Venezuela muss von den USA sofort wieder hergestellt werden», sagte Yvan Gil im Staatsfernsehen. (sda/dpa)
Trump verfolgte Maduros Festsetzung live
Er sprach von einem sehr komplexen Manöver und lobte die beteiligten Einheiten: «Wenn Sie die Geschwindigkeit und die Gewalt gesehen hätten – es war unglaublich.» Nach seinen Worten durchbrachen US-Soldaten unter anderem speziell gesicherte Stahltüren; zudem habe eine grosse Zahl von Flugzeugen, Hubschraubern und Kampfjets bereitgestanden. (sda/dpa)
Maduro und seine Frau sollen auf dem Weg nach New York sein
Das Schiff Iwo Jima ist ein amphibisches Angriffsschiff der US-Navy, das in den 1960er-Jahren vor allem für den Transport von Marines und Hubschraubern konzipiert wurde. Bekannt wurde es unter anderem durch seine Einsätze im Vietnamkrieg sowie als Bergungsschiff der Apollo-Weltraummissionen. (sda/dpa)
Trump fordert Maduro zur Kapitulation auf
Am Samstagmorgen hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt. Im Gespräch mit Fox News sagte Trump, dass die US-Streitkräfte auch für einen zweiten Schlag vorbereitet gewesen wären. (sda/dpa)
JD Vance: «Man kann US-Justiz nicht entgehen»
US-Präsident Donald Trump habe deutlich gemacht: «Der Drogenhandel muss aufhören, und das gestohlene Öl muss an die Vereinigten Staaten zurückgegeben werden.»
Trump habe Maduro in der Vergangenheit «mehrere Auswege» angeboten. «Maduro ist der jüngste, der erfahren musste, dass Präsident Trump seine Worte ernst meint.» (sda/dpa)
Maduro has multiple indictments in the United States for narcoterrorism. You don't get to avoid justice for drug trafficking in the United States because you live in a palace in Caracas.
Lula verurteilt US-Angriff auf Venezuela
Als grösstes und wirtschaftsstärkstes Land in Lateinamerika ist Brasilien ein politisches Schwergewicht in der Region. Zudem teilt Brasilien eine lange Grenze mit Venezuela. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und Venezuela hatte sich Lula zuletzt besorgt über die regionale Sicherheit gezeigt. (sda/dpa)
Venezuela beantragt Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats
Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht. Die Luftschläge richteten sich vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt. (sda/dpa)
Argentiniens Präsident feiert Maduros Festsetzung
Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von Präsident Donald Trump auch den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht.
Milei ist ein vehementer Gegner der bisherigen venezolanischen Führung unter Maduro. Argentinien hatte dessen umstrittene Wiederwahl 2024 nicht anerkannt. (sda/dpa)
EU-Chefdiplomatin ruft zu Zurückhaltung auf
Die Europäische Union beobachte die Lage in Venezuela aufmerksam, heisst es im Post von Kallas. Die EU habe wiederholt erklärt, dass Maduro Legitimität fehle, und sich für einen friedlichen Übergang ausgesprochen. «Die Sicherheit der EU-Bürger in diesem Land hat für uns oberste Priorität», fügte die estnische Politikerin hinzu.
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erinnerte nach den US-Angriffen an das Völkerrecht – verzichtete dabei aber zunächst auch auf direkte Kritik. «Wir stehen an der Seite der venezolanischen Bevölkerung und unterstützen einen friedlichen und demokratischen Übergang», schrieb die deutsche Politikerin auf X. Jede Lösung müsse das internationale Recht und die Charta der Vereinten Nationen achten.
Auch EU-Ratspräsident António Costa zeigte sich besorgt über die Entwicklungen. «Die Europäische Union ruft zur Deeskalation und zu einer Lösung unter vollständiger Achtung des Völkerrechts und der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze auf», schrieb Costa auf X. Die EU werde sich weiterhin für eine friedliche, demokratische und inklusive Lösung in Venezuela einsetzen. (sda/dpa)
Maduro in New York angeklagt
Schweiz ruft zu Einhaltung des Völkerrechts auf
Die Einhaltung des internationalen Rechts beinhalte auch die Respektierung des völkerrechtlichen Gewaltverbots und der territorialen Integrität souveräner Staaten, schrieb Nicolas Bideau, der Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), am Samstag auf der Plattform X.
Die Schweizer Botschaft in Venezuela beobachte die Situation genau, hiess es in dem Post weiter. Ähnlich wie Bideau hatte sich zuvor auch schon die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas geäussert. (sda)
Venezuelas Innenminister: «Das Land ist ganz ruhig»
Russland verurteilt US-Angriff auf Venezuela
Wichtig sei jetzt, eine weitere Eskalation zu verhindern und den Dialog zu suchen. Russland sei zur Unterstützung bereit. «Lateinamerika sollte eine Friedenszone bleiben», hiess es in der Mitteilung weiter. Venezuela habe das Recht, «seine eigene Zukunft ohne destruktive, geschweige denn militärische Einmischung von aussen zu bestimmen». Russland unterstütze Venezuelas Behörden auch bei der Forderung, unverzüglich eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates einzuberufen. «Die russische Botschaft in Caracas arbeitet unter Berücksichtigung der Situation normal», teilte das Ministerium mit. Russische Staatsbürger seien nicht betroffen. Kremlchef Wladimir Putin hatte dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, im Dezember angesichts wachsender Spannungen mit den USA seine Unterstützung zugesichert. (sda/dpa)
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Lebenszeichen von Maduro
Senatsausschuss war nicht informiert
Tote bei Angriff
Venezuelas Verteidigungsminister ruft zum Widerstand auf
Spanien ruft zur Deeskalation auf
Zugleich bot die linke Regierung in Madrid ihre Hilfe an, um «eine friedliche und durch Verhandlungen erzielte Lösung der gegenwärtigen Krise zu erreichen». Das Aussenministerium beobachte die Lage in Venezuela und in Abstimmung mit seinen Partnern in der EU und den Ländern der Region, hiess es weiter in der Mitteilung. (sda/dpa)
Keine Opfer auf US-Seite
Trump lobt Einsatz
Auf die Frage, ob er sich die Zustimmung des Kongresses für das Vorhaben eingeholt habe oder wie es mit Venezuela weitergehe, sagte Trump, er wolle dazu bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago Stellung beziehen. Sie ist für 11.00 Uhr (17.00 Uhr in der Schweiz) angekündigt. (sda/dpa)
US-Vize-Aussenminister: Maduro wird zur Rechenschaft gezogen
CBS News: Maduro wurde von US-Eliteeinheit gefasst
Die Einheit der US-Armee kam auch 2019 zum Einsatz, bei der der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, getötet wurde. (sda/dpa)
Iran verurteilt Angriffe
Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US‐Angriffe werden. (sda/dpa)
Venezuela ruft Ausnahmezustand aus
Unter dem Ausnahmezustand kann die Regierung Grundrechte weiter einschränken, die Streitkräfte und zivile Milizen aktivieren, die Kontrolle über Medien und die öffentliche Ordnung weiter verschärfen, sowie eine bewaffnete Verteidigung vorbereiten.
Zugleich rief die Regierung die Bevölkerung auf, sich zur Verteidigung gegen «die imperialistische Aggression» zu erheben. «Das Volk Venezuelas und seine bolivarischen Streitkräfte stehen bereit, um die Souveränität und den Frieden zu sichern», hiess es weiter. (sda/dpa)
Kuba verurteilt Angriff
US-Botschaft warnt vor Reisen nach Venezuela
Die US-Botschaft in Bogota habe Kenntnis von den Berichten über Explosionen in und um Caracas erhalten. Sie warne Landsleute vor Reisen nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten zu Hause bleiben. Venezuela hat die höchste Reisewarnstufe – Stufe 4: Nicht reisen – aufgrund der Risiken für US-Amerikaner. (sda/dpa)
Trump: Maduro festgenommen
Luftfahrtbehörde verbietet Flüge im venezolanischen Luftraum
Weisses Haus hat noch nicht reagiert
Maduro verurteilt Angriff
Trump soll Angriff angeordnet haben
Kolumbiens Präsident spricht von Angriff
Helikopter über der Stadt
Rauchwolken beim Flughafen La Carlota
Explosionen in Venezuelas Hauptstadt
