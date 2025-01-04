bedeckt-2°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski live: Der Slalom von Kranjska Gora mit Rast und Shiffrin

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Kann Rast in Kranjska Gora nachdoppeln? Im Slalom ist aber Shiffrin die grosse Favoritin

04.01.2025, 08:3003.01.2026, 20:51
  • Einen Tag nach ihrem ersten Weltcupsieg im Riesenslalom steht Camille Rast wieder im Einsatz. Im Slalom von Kranjska Gora möchte die Walliserin den sechsten Sieg von Mikaela Shiffrin verhindern. Bisher konnte die US-Amerikanerin jeden Slalom der Saison für sich entscheiden.
  • Der erste Lauf startet um 9.30 Uhr und kann im Liveticker mitverfolgt werden. Die Entscheidung im zweiten Durchgang fällt dann ab 12.15 Uhr.

Die Startliste im 1. Lauf (9.30 Uhr):

1. Lena Dürr (GER)
2. Zrinka Ljutic (CRO)
3. Mikaela Shiffrin(USA)
4. Wendy Holdener (SUI)
5. Paula Moltzan (USA)
6. Camille Rast (SUI)
7. Lara Colturi (ALB)
8. Anna Swenn Larsson (SWE)
9. Emma Aicher (GER)
10. Sara Hector (SWE)
11. Cornelia Öhlund (SWE)
12. Laurence St-Germain (CAN)
13. Melanie Meillard (SUI)
14. Katharina Huber (AUT)
15. Katharina Truppe (AUT)
16. Marion Chevrier (FRA)
17. Hanna Aronsson Elfman (SWE)
18. Mina Fürst Holtmann (NOR)
19. Dzenifera Germane (LAT)
20. Katharina Gallhuber (AUT)

Die weiteren Schweizerinnen:
23. Eliane Christen
35. Aline Höpli
38. Nicole Good
41. Anuk Braendli
44. Aline Danioth

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
    Schon wieder gleichen die Lions postwendend aus + Davos liegt gegen Ambri in Führung
    Zur Story