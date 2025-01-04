Liveticker
Kann Rast in Kranjska Gora nachdoppeln? Im Slalom ist aber Shiffrin die grosse Favoritin
- Einen Tag nach ihrem ersten Weltcupsieg im Riesenslalom steht Camille Rast wieder im Einsatz. Im Slalom von Kranjska Gora möchte die Walliserin den sechsten Sieg von Mikaela Shiffrin verhindern. Bisher konnte die US-Amerikanerin jeden Slalom der Saison für sich entscheiden.
- Der erste Lauf startet um 9.30 Uhr und kann im Liveticker mitverfolgt werden. Die Entscheidung im zweiten Durchgang fällt dann ab 12.15 Uhr.
Die Startliste im 1. Lauf (9.30 Uhr):
1. Lena Dürr (GER)
2. Zrinka Ljutic (CRO)
3. Mikaela Shiffrin(USA)
4. Wendy Holdener (SUI)
5. Paula Moltzan (USA)
6. Camille Rast (SUI)
7. Lara Colturi (ALB)
8. Anna Swenn Larsson (SWE)
9. Emma Aicher (GER)
10. Sara Hector (SWE)
11. Cornelia Öhlund (SWE)
12. Laurence St-Germain (CAN)
13. Melanie Meillard (SUI)
14. Katharina Huber (AUT)
15. Katharina Truppe (AUT)
16. Marion Chevrier (FRA)
17. Hanna Aronsson Elfman (SWE)
18. Mina Fürst Holtmann (NOR)
19. Dzenifera Germane (LAT)
20. Katharina Gallhuber (AUT)
Die weiteren Schweizerinnen:
23. Eliane Christen
35. Aline Höpli
38. Nicole Good
41. Anuk Braendli
44. Aline Danioth
