Stan Wawrinka macht dem ATP-250-Turnier in Gstaad ein letztes Mal seine Aufwartung. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, wird der 40-jährige Lausanner bei seiner Abschiedstournee im Berner Oberland aufschlagen – zum dann bereits 14. Mal. Gewinnen konnte Wawrinka das Swiss Open noch nie.
Beim Turnier, das vom 11. bis 19. Juli zur Austragung kommt, werden auch zwei aktuelle Top-10-Spieler zugegen sein. Während Lorenzo Musetti (ATP 5) zum ersten Mal in Gstaad aufschlägt, versucht der Kasache Alexander Bublik (ATP 10) seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Zum Teilnehmerfeld gehören auch die früheren Turniersieger Casper Ruud (ATP 12) und Matteo Berrettini (ATP 58). (riz/sda)
