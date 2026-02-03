Beim FC Zürich kommt es erneut zu einem Abgang. Lisandru Tramoni verlässt den FCZ nach einem halben Jahr wieder. Die beiden Parteien einigten sich auf eine sofortige Vertragsauflösung.
In seiner Zeit bei den Zürchern absolvierte Tramoni sieben Pflichtspiele für die 1. Mannschaft des FCZ. Vor seinem Wechsel trug der 22-Jährige das Trikot vom Pisa SC. Wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist momentan noch unklar. (riz)
Lisandru Tramoni 🇫🇷
Alter: 22
Position: Rechter Flügel
Bilanz 2025/26: 9 Spiele
