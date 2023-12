Das formstarke West Ham setzte sich überraschend auch gegen Arsenal durch und holte damit den fünften Sieg in den letzten sieben Premier-League-Spielen. Gegen die «Gunners» sorgten Tomas Soucek und Konstantinos Mavropanos beim 2:0-Erfolg für die Tore, in der Nachspielzeit verhinderte Arsenal-Goalie David Raya mit einem gehaltenen Penalty von Said Benrahma eine noch höhere Niederlage.



In der zweiten Partie vom Donnerstagabend im englischen Oberhaus setzte sich Brighton 4:2 gegen Tottenham durch. Nach dem zweiten verwandelten Penalty von João Pedro stand es zwischenzeitlich gar 4:0, doch konnten Alejo Veliz und Ben Davies noch für etwas Ergebniskosmetik aus Sicht der Spurs sorgen.



Arsenal - West Ham United 0:2 (0:1).

Tore: 14. Soucek 0:1. 55. Mavropanos 0:2.

Bemerkungen: 95. Benrahma (West Ham) verschiesst Penalty.



Brighton - Tottenham Hotspur 4:2 (2:0).

Tore: 11. Hinshelwood 1:0. 23. João Pedro (Penalty) 2:0. 63. Estupiñan 3:0. 75. João Pedro (Penalty) 4:0. 81. Veliz 4:1. 85. Davies 4:2.

(nih)

Bild: keystone