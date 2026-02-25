Gani Catan rettete einer Möwe das Leben. Video: ch media/Video Unit | Linus Bauer

Möwe bei Fussballspiel abgeschossen – Spieler rettet ihr das Leben

Während eines Spiels im türkischen Amateurfussball wurde eine Möwe von einem Schuss des Goalies getroffen. Daraufhin stürzte sie sofort zu Boden. Gani Catan, Captain von Istanbul Yurdum Spor, reagierte umgehend und leistete dem Tier noch auf dem Platz Erste Hilfe. Mit einer Herz-Lungen-Massage erweckte er die Möwe wieder zum Leben und übergab sie danach dem medizinischen Staff an der Seitenlinie.

«Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück», sagte er gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Dabei hatte Catan Erfolg.

Sein Team unterlag im Playoff-Final um den Aufstieg aber gegen Mevlanakapi Guzelhisar. Für Gani Catan war das nach dem Vorfall in der ersten Halbzeit aber zweitrangig. «Wir haben den Titel verpasst, aber ein Leben zu retten, ist eine gute Sache. Das war wichtiger als der Titel und der Aufstieg.» (nih)