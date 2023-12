Die Schweizer Delegation darf an den Kurzbahn-EM in Otopeni auf Medaillen hoffen, den Noè Ponti und Thierry Bollin präsentierten sich am Dienstag in Hochform.



Der Tessiner Ponti war in seiner Paradedisziplin 100 m Delfin sowohl in den Vorläufen als auch im Halbfinal der Schnellste. In 48,61 Sekunden nahm er der Nummer 2 über drei Zehntelsekunden ab, seinen Schweizer Rekord aus dem Vorjahr unterbot er um zwei Zehntel.



Bollin qualifizierte sich als Drittschnellster für den Final über 50 m Rücken. Der 23-Jährige blieb in 23,10 um 0,28 Sekunden unter der nationalen Bestmarke. (dab/sda)

