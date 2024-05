Panarin went BETWEEN-THE-LEGS for the OT winner 🤯 pic.twitter.com/JUgZdcBiaQ — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 10, 2024

Diehaben auch das dritte Spiel in der Viertelfinalserie gegen die Carolina Hurricanes gewonnen. Das 3:2 n.V. ist bereitsNachdem die Hurricanes in Führung gegangen waren und die Gäste das Spiel gedreht hatten, glich das Heimteam etwas mehr als eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit aus.und zum 3:0 in der Best-of-7-Serie. In der Nacht auf Sonntag könnte bereits die Entscheidung fallen im Duell zwischen den zwei besten Teams der Regular Season im Osten.Diein ihrer Serieund somit zum Ausgleich. Böse Erinnerungen an das erste Spiel dürften beim Heimteam im letzten Drittel hochgekommen sein. Scheinbar sicher führten die Stars 4:0, ehe die Gäste noch auf 4:3 herankamen.Anders als zum Auftakt, als Dallas einen 3:0-Vorsprung preisgab und in der Verlängerung verlor, brachte das beste Team der Regular Season im Westen den Sieg diesmal über die Zeit.(ram/sda)