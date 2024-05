SVP-Friedli in «Arena»: «Gesellschaft ist auf Binarität aufgebaut und das soll so bleiben»

Niederer sagte: «In zehn Jahren werden wir sehr viel weiter sein, in der Anerkennung von non-binären Personen in der Gesellschaft». Friedli ist hingegen der Meinung: «Unsere Gesellschaft ist auf Binarität aufgebaut und das soll auch so bleiben.»

«Die Frage ist, ob man die Existenz von non-binären Menschen anerkennt, auch in der Sprache. Ich habe entschieden, diesen Personen den Respekt entgegenzubringen und sie so anzusprechen, wie sie es verdient haben.»

Non-binäre Personen verlangten nicht, dass alle Leute entsprechende Pronomen sofort korrekt anwenden würden, so Niederer weiter, «auch nicht in einem Jahr oder zwei». «Wir erwarten aber, dass ihr uns nicht aktiv das falsche Pronomen sagt.»

Was im Verlauf der «Arena» zum dritten Geschlecht bereits mehrfach Thema war, wurde am Ende der Sendung konkret adressiert. Die Sprache. Diese habe sich aus diversen Gründen sehr binär entwickelt, sagt Sandro Niederer vom Transgender Network Switzerland.

Reine Frauensaunas brauche es in der Regel, um Frauen vor Männern zu schützen. Schutz benötigten auch non-binäre Personen. Ihr Feminismus sage, dass man Sicherheit für alle Menschen wolle, so Funiciello weiter. «Ich bin nicht bereit, non-binäre Menschen vor den Karren zu schmeissen, nur damit ihr eure binären Geschlechterrollen aufrechterhalten könnt.»

Man müsse zunächst besser verstehen, was die zahlreichen Konsequenzen eines dritten Geschlechtseintrags seien, so Bachmann-Roth weiter.

Angenehm im Tonfall, präzis im Inhalt, juristisch und historisch sattelfest legte Niederer in der «Arena» mit mehreren Beispielen dar, warum es den dritten Geschlechtseintrag braucht. Regelmässig müsse Niederer in Situationen seinen Ausweis zeigen, wo binäre Menschen dies nicht müssten. Dann heisse es auch mal: «Das ist nicht ihr Ausweis, aussteigen.»

Ob die Einführung eines dritten Geschlechts machbar ist, wird die Zukunft zeigen. Laut Schätzungen leben in der Schweiz 150'000 non-binäre Personen, weitere 150'000 Menschen sind intergeschlechtlich, also aufgrund ihrer körperlichen Merkmale nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen.

Die Schweiz sei bereit für ein drittes Geschlecht, so Funiciello etwas später in der Sendung. «Ich finde, man sollte unsere Gesellschaft nicht unterschätzen. Letztes Jahr wurden wir innerhalb von zwei Wochen alle zu Bankexpertinnen, dann können wir uns auch mit Nonbinarität auseinandersetzen, das ist durchaus machbar.»

Die staatlichen Rahmenbedingungen. Sind sie in Stein gemeisselt? Geht es nach Tamara Funiciello, definitiv nicht. Was der Bund als Leitplanken vorgebe, könne auch verändert werden. Die SP-Nationalrätin zeigte auf die anwesenden Politikerinnen im «Arena»-Studio und sagt:

Mitten in der heissen Phase des Abstimmungskampfes legte auch die SRF-«Arena» Stauseen und Krankenkassenprämien vorübergehend auf die Seite und rückte die Debatte über das dritte Geschlecht in den Mittelpunkt.

Die Debatte um non-binäre Personen ging in der «Arena» in die nächste Runde. Die Befürwortenden argumentierten, Anerkennung führe zu weniger Diskriminierung. Ganz anders sahen es die Gegnerinnen. Die Gesellschaft sei noch nicht bereit für ein drittes Geschlecht.

