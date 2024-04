Carlos Alcaraz muss wegen einer Verletzung am rechten Schlagarm für das ATP-500-Turnier in Barcelona absagen. Er kann seinen Titel damit nicht verteidigen. Aufgrund der Verletzung hatte der Weltranglisten-Dritte bereits das Turnier in Monte Carlo verpasst.



Rafael Nadal hingegen kehrt in Barcelona offenbar auf die Tour zurück. Der 37-Jährige blieb bei der Auslosung für das Sandplatz-Turnier im Teilnehmerfeld und bekam den Italiener Flavio Cobolli für die Auftaktrunde zugelost. Es wäre Nadals erstes Match seit Anfang Januar. Wegen einer langwierigen Hüftverletzung hatte Nadal viele Turnier-Teilnahmen abgesagt. In diesem Jahr hatte der Spanier vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Brisbane sein Comeback gegeben, sich dort aber erneut verletzt und seither kein Match mehr bestritten. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone