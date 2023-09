Der Italiener Alberto Dainese gewann im Sprint die Flachetappe der Vuelta in Iscar. An der Spitze der Gesamtwertung liegt zwei Tage vor der Ankunft in Madrid Sepp Kuss immer noch vor zwei seiner Jumbo-Visma-Teamkollegen, dem Dänen Jonas Vingegaard um 17 Sekunden und dem Slowenen Primoz Roglic um 1:08 Minuten.



Nachdem die Ausreisser 20 km vor dem Ziel eingeholt worden waren, setzte sich der 25-jährige Dainese durch, obwohl einige seiner Anfahrer in den Massensturz rund einen Kilometer vor dem Ziel verwickelt waren.



Am Samstag wartet auf die Fahrer eine schwere Bergetappe mit nicht weniger als zehn Anstiegen der dritten Kategorie. Das Profil würde eine Änderung an der Spitze des Gesamtklassements ermöglichen, aber die Hierarchie scheint bei Jumbo-Visma festgelegt zu sein. (nih/sda)

Bild: keystone