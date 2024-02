Der brasilianische Fussballer Dani Alves muss sich seit Montag wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Barcelona verantworten. Zum Prozessauftakt in der spanischen Metropole wurde der 40-Jährige durch einen Seiteneingang in den vollbesetzten Gerichtssaal geführt. Ihm wird vorgeworfen, eine junge Frau in der Toilette eines Nachtclubs vergewaltigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft, Alves weist die Vorwürfe zurück. Der ehemalige Nationalspieler, der früher bei den Top-Klubs FC Barcelona und Paris Saint-Germain spielte, sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Wegen Fluchtgefahr kam der 40-Jährige nicht auf Kaution frei.



Die Anklage wirft Alves sexuelle Angriffe vor, zu denen auch eine Vergewaltigung zählt. Er habe der jungen Frau und Begleiterinnen zunächst Champagner spendiert und sie dann in die Toilette gelockt. Dort habe er die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen, obwohl sein Opfer «ihn mehrmals aufgefordert hat, sie gehen zu lassen». Alves hatte sich nach der mutmasslichen Tat in Widersprüche verstrickt. Vor seiner Festnahme sagte er in einem Fernsehinterview, er kenne die Frau, die ihn beschuldige, überhaupt nicht. Nach seiner Festnahme gab er gegenüber den Ermittlern jedoch an, er habe einvernehmlichen Sex mit der Frau gehabt. (ram/sda/afp)

Bild: keystone